Google Maps voegt splitscreen toe aan Street View: zo werkt het

Google Maps voor Android heeft er een handige functie bij: je kunt Street View nu gebruiken in splitscreen, zodat je tegelijk de kaart in beeld houdt. Daardoor is navigeren een stuk gemakkelijker. Wij laten zien hoe het werkt.

Street View Google Maps nu te gebruiken in splitscreen

Street View is een heel handige functie in Google Maps, maar het was altijd vrij vervelend dat je het straatbeeld niet tegelijk met de kaart in beeld kon krijgen. Dat is nu gelukkig veranderd. Google Maps beschikt na een recente update namelijk over splitscreen. Daardoor krijgt je de kaart én Street View tegelijk te zien. Dat navigeert een stuk eenvoudiger. Zo werkt het.

Open Google Maps; Plaats een pin op de straat die wil bekijken; Tik op het ‘Street View’-vlakje met de ronddraaiende pijl Street View opent nu bovenaan, terwijl je onderaan de kaart ziet met jouw positie. De pijl geeft aan in welke richting je loopt.

Als je op een specifieke plek zoekt, zoals Madame Tussauds, werkt de nieuwe functie overigens iets anders. Street View neemt dan zoals voorheen het volledige scherm in beslag. Als je liever splitscreen gebruikt, hoef je alleen op de naar elkaar wijzende pijltjes rechtsonder te tikken. Je krijgt dan de kaart en het straatbeeld onder elkaar te zien.

Maps wordt flink vertimmerd

Splitscreen voor Street View is niet de enige nieuwe functie in Google Maps. De zoekgigant is de kaarten-app het laatste jaar aardig aan het vertimmeren. Zo wordt Google Maps langzaamaan een sociaal netwerk, waarmee je kunt volgen waar je vrienden en familie zich bevinden.

Daarnaast krijgen de kaarten in Google Maps steeds meer details. Dat is bijvoorbeeld handig in natuurgebieden. Je ziet namelijk veel beter waar er slechts lichte bebossing aanwezig is en waar de bomen letterlijk tegen elkaar aan groeien.

