Digitaal tijdrijzen: bekijk je straat, stad of land in het verleden

Je kent Google Street View waarmee je digitaal door straten rijdt, maar wist je dat je er ook mee kunt tijdreizen? Of dat je met één website heel Nederland van boven kunt bekijken tot het jaar 1815? In deze tip laten we je zien hoe je dat doet.

Meer datums bekijken in Google Maps

Steden, wijken en ook buitengebieden veranderen over de jaren heen. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe bomen geplant, huizen verbouwd en wegen aangelegd. Ook jij hebt misschien wel iets aan de voortuin van je huis gedaan. Google Maps heeft een leuke nostalgie-opwekkende functie waarmee je terug in de tijd kunt reizen via Street View. Volg de stappen hieronder en doe mee.

Open Google Maps op je Android-smartphone of -tablet; Zoek de locatie die je in het verleden wil zien; Dit kan door een adres in te voeren in de zoekbalk of door lang het scherm in te drukken totdat er een rode pin verschijnt. Wanneer de straat beschikbaar is in Street View, verschijnt er een vierkantje rechts onderin; Klik daarop om Street View in te schakelen. Klik op ‘Meer datums bekijken’ en selecteer hoe ver jij het verleden in wil. Je kunt nu zoomen en swipen om rond te kijken. Zie je de optie hier niet staan? Probeer dan een andere locatie.

Zo gebruik je Google Maps om het verleden te bekijken. En? Is jouw wijk flink veranderd? Of bestond je huis tien jaar geleden nog niet eens? Laat het weten in de reacties hieronder. En voor wie écht ver het verleden in wil, hebben we nog een tip.

Ook leuk: Topotijdreis

Topotijdreis laat je nog verder het verleden in gaan tot het jaar 1815. De website legt allerlei verschillende historische kaarten over elkaar, zodat je heel Nederland van boven kunt bekijken in verschillende jaartallen. De website is overzichtelijk en werkt op Android-smartphones, -tablets en je computer.

De website werkt als volgt: zoom in en uit en swipe om door de kaart te navigeren. Door het jaartal aan de linker kant omhoog of omlaag te vegen, ga je verder of minder ver terug in de tijd. Iedere kaart is net weer anders vormgegeven, maar je kunt er ook voor kiezen om luchtfoto’s te bekijken vanaf 2006.

Ben je benieuwd hoe bijvoorbeeld jouw stad, dorp of woonlocatie is veranderd over de jaren heen, druk dan op de drie streepjes rechts boven in beeld. Klik op ‘Vergelijken’ en dan het kruisje. Je kunt nu twee verschillende jaartallen instellen om de verschillen op de kaart naast elkaar te zien.

En zo kun je op onderzoek door het verleden met Google Maps en Topotijdreis.nl. Wat valt jou het meeste op? Laat het weten in de reacties hieronder. Wil je meer van zulke leuke tips voor Android? Voeg ons dan toe aan je Google Nieuws-overzicht en bekijk de berichten hieronder.

