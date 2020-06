Google Maps traag op je Android-telefoon? Deze 3 dingen kun je proberen

Is de Google Maps-app traag op je Android-smartphone? Dat is vervelend, zeker als je vaak met de applicatie navigeert. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt proberen om Google Maps weer sneller te maken.

Google Maps traag: dit kun je doen

Google Maps is de populairste en één van de beste navigatie-apps voor Android. De app is simpel in gebruik, bevat overzichtelijke kaarten en kun je ook heel makkelijk offline gebruiken. Dat laatste is heel handig als je in het buitenland bent, of een kleine databundel hebt. Je downloadt simpelweg een kaart en vervolgens heb je geen 4G- of wifi-verbinding om van A naar B te navigeren.

Als je Maps al langere tijd gebruikt, kan het zijn dat de navigatie-app wat traag wordt of langzamer aanvoelt. Hieronder geven we een aantal tips die je kunt gebruiken om Google Maps weer wat vlotter te maken op je Android-telefoon.

1. Gebruik de nieuwste versie

Het klinkt als een open deur, maar het is erg belangrijk dat je de nieuwste versie van de Google Maps-app gebruikt. Google verbetert de navigatie-app aan de lopende band en in de nieuwste versie zitten dan ook de meest recente verbeteringen. Die zorgen ervoor dat de app optimaal presteert op je Android-toestel.

Check daarom regelmatig of er updates voor Google Maps beschikbaar zijn in de Play Store. Dit doe je door de app-winkel te openen, op het hamburgermenu linksboven te tikken en vervolgens voor ‘Mijn apps en games’ te kiezen. Hier zie je of je een update voor Google Maps kunt downloaden.

2. De app-gegevens van Google Maps verwijderen

Google Maps kan na verloop van tijd trager worden doordat het cachegeheugen volloopt. In dit geheugen wordt allerlei informatie opgeslagen, zoals je zoekgeschiedenis, de routebeschrijvingen die je hebt opgezocht en gebruikt en bijvoorbeeld cookies.

Mocht Google Maps traag zijn op je telefoon, dan kan het helpen om deze app-gegevens te wissen. Houd er dan wel rekening mee dat je je zoekgeschiedenis dan wel kwijt bent, en niet meer terug kan halen.

Open de instellingen-app op je Android-smartphone en ga naar ‘Apps en meldingen’; Tik op ‘Alle apps bekijken’ en veeg naar beneden totdat je Maps ziet; Tik op het icoontje en kies in het menu dat verschijnt voor ‘Opslag en cache’; Met de knopjes ‘Opslag wissen’ en ‘Cache wissen’ kun je de app-gegevens wissen en beginnen met een schone lei.

3. Gebruik Google Maps Go

Het kan ook zijn dat Google Maps traag is omdat je een oudere smartphone hebt, die simpelweg minder krachtige hardware heeft. Dan is het de moeite waard om Google Maps Go te checken, een lichtgewicht versie van de populaire navigatiedienst. Google Maps Go neemt veel minder ruimte in beslag dan de normale app, is energiezuiniger en specifiek ontwikkeld voor toestellen met minder goede specificaties.

Google Maps Go is in feite een web-app die de meeste opties van de reguliere applicatie bevat. Zo kun je simpelweg navigeren, naar restaurants en andere bedrijven zoeken, plekken opslaan die je later wil bezoeken en de app heeft zelfs ov-informatie, mocht je met het openbaar vervoer reizen.

