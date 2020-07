Zo kies je een reisbestemming en plan je een vakantie met Google Maps

Wil jij deze zomer op vakantie, maar heb je nog geen idee waarheen? Gebruik dan deze handige functies in Google Maps om eenvoudig een reisbestemming te kiezen en vooraf je vakantie te plannen.

Vakantie kiezen en plannen met Google Maps

De temperatuur gaat weer omhoog, de zomervakantie gaat van start en reisbeperkingen naar andere landen verminderen. Reden genoeg om in deze rare tijd even een tijdje te relaxen in een warm land.

Je moet nu alleen nog bedenken waarheen en wat je wil doen, en dat is niet altijd even makkelijk. Deze handige Google Maps-functies helpen je hierbij en maken het voorbereiden van een vakantie simpeler dan ooit.

1. Zoeken op landen

Om te beginnen, moet je natuurlijk bepalen naar welk land je gaat. Dit zul je voornamelijk op eigen kracht moeten doen, aangezien Google Maps geen uitgebreide informatie biedt over landen. Je ziet natuurlijk wel al genoeg belangrijke kenmerken zien op de kaart, waaronder de hoeveelheid steden, bergen en stranden. Daarnaast kun je wat foto’s bekijken als je op de kaart de naam van een land aanklikt.

2. Ontdek dorpen en steden met categorieën

Met het zoeken op dorpen en steden helpt Google Maps je gelukkig een stuk beter. Heb je al een idee over wat voor vakantie je wil, dan hoef je alleen in Maps te checken of een plaats biedt wat jij zoekt. Klik of zoek op een stad die je aanspreekt en ontdek via de categorieën alle karakteristieke locaties, horeca, gidsen en nog veel meer.

Wil je bijvoorbeeld een feestvakantie, dan check je in één oogopslag alle clubs in de buurt. Liever een cultuurvakantie? Bekijk dan alvast het aanbod aan musea, paleizen en monumenten.

3. Hotelprijzen op de kaart

Als je uiteindelijk een aantal potentiële vakantiebestemmingen in gedachten hebt, wordt het tijd om hotels te vergelijken. Dit maakt Google Maps wederom erg makkelijk voor je. Klik op de plaatsnaam waarvoor je het aanbod wil zien en kies bij de categorieën voor ‘Hotels’.

Je krijgt dan op de kaart een groot aantal hotelprijzen te zien verspreid over de hele omgeving. Bovenin het scherm kun je gebruikmaken van filters, zoals je aankomst- en vertrektijd, hotelprijzen en voorzieningen.

4. Omgeving bekijken met Streetview

Waarschijnlijk ben je ondertussen erg enthousiast geworden over tenminste één plek en hotel. Twijfel je om de vakantie te boeken, check dan eerst nog even met je eigen ogen of je de goede keuze maakt. Bekijk de omgeving via Street View om erachter te komen hoe de buurt er echt uitziet.

Op deze manier kijk je bijvoorbeeld hoe veilig en schoon de omgeving van je hotel eruitziet en hoever alles van elkaar af is. Dit doe je door een bepaalde plek op de kaart in te drukken en vervolgens te klikken op de omgevingsfoto, met een klein rond pijltje linksonder.

5. Plekken waar je heen wilt opslaan

Heb je eenmaal een vakantiebestemming uitgekozen, dan is het nu tijd om een planning te maken. Er zijn vast een hoop dingen die je wil zien in de korte tijd dat je in het buitenland bent. Probeer het meeste uit je vakantie te halen door van tevoren via Maps een lijstje te maken met plekken die je wilt bezoeken.

Druk op de plaats waar je naartoe gaat en klik vervolgens op ‘Opslaan’. Hierdoor hoef je tijdens je vakantie alleen te klikken op één van de plekken in je lijst en krijg je meteen de routebeschrijving en extra informatie te zien.

Meer handige Google Maps-functies

Een kaart is noodzakelijk in het buitenland en het liefst laat je dit dus niet afhangen van het internet. Hierom is het verstandig om kaarten te downloaden. Wij leggen je uit hoe je in 5 stappen offline kunt navigeren met Google Maps.

Ben je verdwaald en werkt het pijltje op de kaart niet helemaal goed? Wees niet bezorgd, want Google heeft hiervoor recent een update uitgebracht. Met een nieuwe Google Maps-functie weet je exact waar je bent.

Een ander handig onderdeel is je tijdlijn. Hier bekijk je welke routes je hebt afgelegd op een dag, waardoor je sneller de weg leert kennen in het buitenland. Wij vertellen je hoe je de Google Maps-tijdlijn gebruikt om vakantieroutes terug te kijken.

Ga jij binnenkort op vakantie?

Android Planet schrijft deze maand allerlei vakantiegerelateerde artikelen, zodat jij helemaal klaar bent voor de zomer. Je kunt dus van alles verwachten, van handige apps tot goede reistips.

Dit maandthema wordt gesponsord door Alcatel. Alcatel heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.

