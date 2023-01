Zo gebruik je Google Maps in Wear OS zónder smartphone

Draag je een smartwatch met Wear OS en wil je Google Maps gebruiken? Daar heb je vanaf nu geen smartphone meer voor nodig, mits je slimme horloge over een eigen LTE-verbinding beschikt. Zo werkt het.

Gebruik Google Maps in Wear OS zonder smartphone

Met Google Maps op je horloge heb je geen smartphone meer nodig om te navigeren. Althans, niet in je hand. Tot nu toe moest je telefoon namelijk wel in de buurt zijn om je route te kunnen plannen.

Daar komt voor sommige mensen verandering in. Wie een Wear OS-horloge met een eigen dataverbinding heeft, zoals de Samsung Galaxy Watch 5 LTE, kan zijn toestel nu echt thuislaten als hij bijvoorbeeld gaat wandelen. Google kondigt namelijk aan dat Maps op deze smartwatches nu functioneert zonder smartphoneverbinding. Zo ga je te werk:

Open Google Maps op je smartwatch; Voer je bestemming in met het toetsenbord of een stemcommando; Selecteer of je wandelt, fietst of in de auto zit. Je krijgt direct het geschatte tijdstip van aankomst te zien; Volg de instructies op je smartwatch.

Google Pixel Watch

Het is wel goed om te bedenken dat navigatie een echte batterijslurper is. Als je Google Maps gebruikt op je smartwatch met Wear OS zul je de procenten er dus vrij snel af zien vliegen. Zeker omdat deze horloges sowieso al niet bekendstaan om hun geweldige accuduur. Google waarschuwt bovendien dat Maps mogelijk niet goed werkt als je batterijbesparende instellingen aan hebt staan.

Meer over Wear OS

Wear OS is het besturingssysteem dat Google speciaal ontwikkelde voor wearables, zoals zijn eigen Google Pixel Watch. Met horloges die op Wear OS draaien kun je gewoon apps installeren uit de Play Store. Met andere smartwatches is dat vaak niet of zeer beperkt mogelijk. Een nadeel is zoals gezegd dat dit relatief zware besturingssysteem zorgt voor een ondergemiddelde batterijduur.

