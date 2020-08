Zoekgeschiedenis in Google Maps verwijderen: zo doe je dat

Standaard wordt je zoekgeschiedenis in de Android-app van Google Maps bewaard. Android Planet legt in deze tip uit hoe je zoekopdrachten uit je geschiedenis verwijdert.

Google Maps zoekgeschiedenis verwijderen doe je zo

Google Maps is al jaren de go-to navigatie-app voor Android en bijna iedereen maakt dan ook gebruik van de app. Zo kun je navigeren naar opgeslagen locaties, maar ook naar plekken waar je maar één keer hoeft te komen.

Het is handig dat veelbezochte locaties – zoals thuis, je werk en bijvoorbeeld het adres van je vrienden – worden opgeslagen, maar het komt ook vaak genoeg voor dat je navigeert naar een plek waar je waarschijnlijk daarna nooit meer komt. En natuurlijk kan het zijn dat je per ongeluk een verkeerd adres hebt ingevoerd in Maps. Dan is het niet zo handig als deze locaties in je zoekgeschiedenis blijven staan.

Het is gelukkig mogelijk om zoekopdrachten en locaties uit de geschiedenis van de Google Maps-app te verwijderen. Dat is relatief simpel en je hoeft alleen de stappen hieronder te volgen.

Open Google Maps op je Android-toestel en klik op je profielfoto rechtsboven in beeld. Veeg naar beneden en tik op ‘Instellingen’; Kies vervolgens voor ‘Maps-geschiedenis’ om een volledige lijst te zien van alle locaties waar je naar hebt gezocht en genavigeerd; Je verwijdert items uit je geschiedenis door bij een locatie op de drie puntjes te tikken en vervolgens voor ‘Verwijderen’ te kiezen. Bevestig dit tot slot door opnieuw op ‘Verwijderen’ te tikken.

En dat was het! Als je een zoekopdracht hebt verwijderd, zie je deze niet meer terugkomen bij de suggesties in de zoekbalk van Google Maps. Het is overigens ook mogelijk om voor het verwijderen nog enkele details te bekijken over een zoekopdracht, zoals wanneer je naar een locatie hebt gezocht en wat de activiteit precies inhield.

