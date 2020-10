Is de Google Nest Audio het nét niet voor jou? In dit artikel bespreken we de beste alternatieven. De speakers komen uit verschillende prijsklassen, zodat er altijd eentje voor jouw budget bij zit.

De beste Google Nest Audio-alternatieven

Het heeft eventjes geduurd, maar de Google Home heeft een opvolger gekregen in de vorm van de Nest Audio. De nieuwe speaker klinkt beter (en harder), is net zo slim als zijn voorganger en dankzij de speakerpaar-functie kun je meerdere Nest Audio’s aan elkaar koppelen.

Niet iedereen is echter overtuigd. De Nest Audio heeft bijvoorbeeld een minder uitgesproken uiterlijk dan de Google Home, is best wel fors (en zwaar) en anno 2020 heeft vrijwel iedere speaker Google Assistent-ondersteuning, dus heel bijzonder is dat niet.

Vind je de Google Nest Audio te duur? Of geef je juist liever wat meer geld uit aan een andere speaker? In dit artikel bespreken we de beste alternatieven voor de Google Nest Audio, wat je budget ook is.

1. Amazon Echo (Dot)

Amazon verkoopt meerdere soorten speakers, net als Google. Het instapmodel van Amazon is de Echo Dot, die qua prijs, functies en kwaliteit een uitdager is voor de Nest Mini. De Amazon Echo, die een stuk groter is, neemt het dan weer op tegen de Nest Audio.

Het grootste nadeel van Amazon-speakers is dat ze geen Nederlands spreken. Je moet dus in het Engels met Alexa praten, Amazon’s concurrent voor de Google Assistent. Omdat Amazon nog niet helemaal actief is in ons land werken bovendien sommige functies (nog) niet, waaronder de zogeheten Skills. Dit zijn stemcommando’s waarmee je contact op kunt nemen met bijvoorbeeld bedrijven, net als Actions on Google.

2. LG WK7 ThinQ

De WK7 ThinQ is een slimme speaker van het Zuid-Koreaanse LG mét de Google Assistent aan boord. Het voornaamste verschil met de Nest Audio is de geluidskwaliteit. De LG-speaker heeft namelijk een subwoofer aan boord. Dit is met name fijn voor mensen die regelmatig naar muziek luisteren waarin veel lage bastonen voorkomen.

Jammer genoeg heb je naast de Google Home-app ook een aparte LG-app (LG Wi-Fi Speaker) nodig om de speaker aan te sturen. Een ander nadeel is verkrijgbaarheid: de LG-speaker is al eventjes op de markt en daarom niet meer bij alle winkels aan te schaffen.

3. Google Nest Mini

Zoek je een slimme speaker voor wat achtergrondmuziek, maar ga je er geen hele albums op luisteren? Dan is de Google Nest Mini waarschijnlijk de meest voordelige optie voor jou. Zoals je op basis van de naam mag verwachten, is deze speaker een stuk compacter dan de reguliere Nest Audio.

De geluidskwaliteit is daarom absoluut minder, maar daar staat tegenover dat de Nest Mini een stuk goedkoper is. Google verkoopt de compacte speaker voor 59 euro, maar een hoop winkels bieden ‘m een stuk goedkoper aan. Gebruik onderstaande prijsvergelijker om de meest actuele prijzen met elkaar te vergelijken.

Gebruik onze Google Nest Mini prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

4. Sonos One

Wie de geluidskwaliteit van Nest Audio net niet goed genoeg vindt, maar wel een compacte speaker met Google Assistent zoekt, moet eens een kijkje nemen bij de Sonos One. Deze is ruim 100 euro duurder dan zijn Google-concurrent, maar klinkt dan ook een stuk beter.

De Sonos One kan harder, laat meer details horen en kan beter overweg met (de afwisseling tussen) hoge en lage tonen in liedjes. Verder is de speaker uitgerust met de Google Assistent. Wel is het jammer dat je alsnog een losse Sonos-app moet installeren terwijl je ‘m in de praktijk vrijwel nooit gaat gebruiken.

Meer over de Nest Audio

Meer weten over de slimme Google-speaker van 2020? Wij hebben ‘m uitgebreid getest en bespreken onze ervaringen in de uitgebreide Google Nest Audio review. Een groot pluspunt is in ieder geval de prijs. Hij kost 99 euro en dat is 50 euro minder dan de Google Home bij uitkomst kostte.

