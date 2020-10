Loop je tegen problemen aan met je slimme speaker? De meest voor de hand liggende optie is een harde reset, waarbij de fabrieksinstellingen worden hersteld. Een Google Nest Audio resetten doe je zo.

Google Nest Audio resetten

De Google Assistent kun je tegenwoordig voor vrijwel alles gebruiken, maar niet voor het resetten van je Nest Audio-speaker. Daarvoor moet je namelijk ouderwets de handen uit de mouwen steken. Dat is natuurlijk overdreven, maar het resetten van een Nest Audio werkt wel net even anders dan dat je misschien gewend bent. Zo zet je de Google-speaker weer naar de fabrieksinstellingen:

Microfoon dempen Zorg er ten eerste voor dat de microfoon uitstaat. Dit doe je door de schakelaar op de achterkant te verschuiven, waarna de ledlampjes oranje branden; Resetproces beginnen Houd vervolgens je vinger op het midden van de Nest Audio-speaker (aan de bovenkant). Na vijf seconden begint het resetproces. Er begint dan één lampje te branden en de speaker geeft een waarschuwing af dat je ‘m gaat resetten; Bevestigen Je bevestigt de keuze door je vinger nog tien seconden op dezelfde plek te houden. Zodra de Google Nest Audio begint met resetten hoor je een geluidje.

Dit proces kan eventjes duren. Zorg er in ieder geval voor dat je de stroomkabel niet verwijdert en raak de speaker tijdens het resetten niet aan. Zodra hij is teruggezet naar de fabrieksinstellingen start de Nest Audio vanzelf op en kun je ‘m weer instellen. Hiervoor heb je de Home-app op je smartphone nodig.

Meer over de Nest Audio

De populaire Google Home-speaker heeft een opvolger: Nest Audio. Deze heeft veel beter geluid, is net zo slim en bovendien een stuk goedkoper. Bovendien kun je twee speakers aan elkaar koppelen om zo stereogeluid voor elkaar te krijgen. Hoe dat moet, lees je in ons artikel over het maken van een speakerpaar. Check ook onze uitgebreide Google Nest Audio review voor alle plus- en minpunten.

