Tip: voeg Android Planet toe aan je Google Nieuws-overzicht

De Google Nieuws-app is een handige manier om je favoriete websites te volgen. In deze tip laten we zien hoe jij je favoriete bronnen en onderwerpen toevoegt om geen verhaal meer te moeten missen.

Android Planet toevoegen aan Google Nieuws

De Google Nieuws-app is al jaren beschikbaar op Android, maar misschien heb je ‘m nog nooit gebruikt. De ogenschijnlijk simpele app maakt het makkelijk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en al het andere wat je interesseert. De app bestaat uit vier onderdelen (Voor jou, Topnieuws, Je volgt en Kiosk), waarbij het voornamelijk draait om het nieuws dat jij interessant vindt.

Hierbij kijkt Google naar jouw zoekprofiel, welke nieuwtjes je vaak leest en waar je woont, zodat je ook lokaal nieuws voorbij ziet komen. Bij ‘Topnieuws’ kun je ook in één oogopslag populaire artikelen in Nederland zien, of het nieuws binnen bepaalde categorieën checken. Denk hierbij aan amusement, sport, wetenschap en technologie en gezondheid.



We zien dat steeds meer van onze lezers Google Nieuws gebruiken om bij te blijven. Wist je dat je met de app ook ons kunt toevoegen als bron? Vervolgens worden verhalen van Android Planet iets vaker getoond in je gepersonaliseerde nieuwsoverzicht.

Bovendien toont Google dan ook andere Android- en smartphone-gerelateerde verhalen, die mogelijk interessant voor je zijn. Dit is hoe je Android Planet toevoegt:

Download de Google Nieuws-app in de Play Store en open ‘m; Druk linksboven op het zoekicoontje en typ ‘Android Planet’; Open Android Planet, en druk vervolgens op het sterretje rechtsboven om ons aan je favorieten toe te voegen;

En klaar is Kees! Door in de menubalk onderaan op ‘Je volgt’ te drukken, kun je al je toegevoegde bronnen zien en eventueel weer verwijderen. Wil je geen enkel bericht van Android Planet missen? Dan kun je ons via Google Nieuws ook op je startscherm zetten. Daarvoor open je de Android Planet-pagina in de app, druk je op de drie puntjes rechtsboven en selecteer je ‘Toevoegen aan startscherm’.

Met de Google Nieuws-app kun je ook specifieke locaties of onderwerpen volgen. Bekijk al het nieuws over je favoriete voetbalclub, of vraag de app om je op de hoogte te houden over al het nieuws dat in je gemeente gebeurt.

Google Nieuws in je browser

Google Nieuws is natuurlijk niet alleen als app, maar ook gewoon als website beschikbaar. Ook daar kun je je favoriete bronnen instellen. Daarvoor volg je deze stappen:

Open de Google Nieuws-website; Typ ‘Android Planet’ in de zoekbalk bovenaan in beeld, of klik op deze link om ons direct toe te voegen; Druk vervolgens op de ‘Volgen’-knop die rechtsboven staat; Om vervolgens alle artikelen van Android Planet terug te zien, hoef je in de balk alleen maar op ‘Je volgt’ te klikken.

Natuurlijk kun je ook gewoon direct de Android Planet-app downloaden. Met onze app kun je niet alleen kiezen voor notificaties bij elk nieuw bericht, maar ook voor een dag- of weekoverzicht. Bovendien is de app helemaal gratis in de Play Store te vinden via onderstaande link.