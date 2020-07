Google laat je vanaf nu gratis een automatische back-up van je Android-smartphone maken. Je moet hiervoor wel eerst de Google One-app downloaden. Android Planet legt uit hoe het werkt.

Automatische telefoon back-up maken met Google One

Helemaal nieuw is de opslagmogelijkheid niet. Betalende Google One-klanten, Googles eigen cloudopslagdienst, konden al langer automatisch back-ups van hun telefoon maken. Hierdoor hoef je back-ups niet langer zelf uit te voeren: dat regelt Google One op de achtergrond. Je kunt onder meer contacten en foto’s automatisch naar de cloud sturen. Het werkt zo:

Download de gratis Google One-app op je Android-smartphone; Log eventueel in bij je Google-account; Ga naar het Opslag-tabblad; Vink aan waar je allemaal een back-up van wil; Tik op ‘Maak nu back-up’.

Afhankelijk van hoe groot je bestanden zijn kan het enkele seconden tot minuten duren voordat de back-up afgerond is. Ook je internetsnelheid is van belang. Heb je een kleine databundel? Maak dan voordat je aan de back-up begint eerst verbinding met een wifi-netwerk. Het maken van een reservekopie kan anders aardig in de papieren lopen.

→ Download Google One in de Play Store (gratis)

Voorwaarden

Google geeft je standaard 15GB aan opslagruimte. Heb je meer nodig? Dan kun je een betaald abonnement à 1,99 euro per maand op Google One afsluiten. Wanneer je direct voor een jaar vooruitbetaalt ben je in totaal 19,99 euro kwijt, oftewel 1,66 euro per maand. Zakelijke Google-gebruikers (G Suite) kunnen geen gratis back-up via Google One maken.

Back-ups maken

Het is enorm belangrijk om regelmatig een reservekopie van je Android-telefoon te maken. Dit voorkomt namelijk dat je belangrijke gegevens kwijtraakt. Stel: je telefoon wordt gestolen, maar je hebt geen back-up. Dat betekent dat je al je contacten, berichten, wachtwoorden en opslagen wifi-netwerken kwijt bent.

Wil je een kopie maken, maar weet je niet hoe? Lees dan ons artikel over het maken van een Android back-up. Hierin leggen we precies uit hoe je jouw persoonlijke gegevens veilig stelt. Daarbij hebben we onderstaande video opgenomen. Zo kun je tegelijkertijd ook zien hoe het werkt.