Zo gebruik je de ‘cameracoach’ op de Google Pixel 10

De nieuwe Google Pixel 10-telefoons hebben een zogenaamde cameracoach, die je advies geeft bij het maken van foto’s. Hoe werkt dat en heb je er ook echt iets aan? We laten het je zien.

De Google Pixel 10 Pro ‘cameracoach’ uitgelegd

De Google Pixel 10-telefoons hebben goede camera’s en veel trucjes om je foto’s te verbeteren of te manipuleren. Een nieuwe AI-functie dit jaar is de cameracoach, die je helpt om betere foto’s te maken. Je activeert hem door bovenin de app op het icoontje van de camera met een plus-teken te klikken. Vervolgens gaat je persoonlijke coach direct aan de slag met het analyseren van het tafereel voor de lens.

Wat er daarna gebeurt, verschilt per situatie. Soms krijg je direct de vraag wat je vast wil leggen, andere keren vraagt de app of je inspiratie op wil doen voor een mooie plaat. Handig is dat je vervolgens direct thumbnails te zien krijgt van het potentiële eindresultaat. Ook helpt de coach je stap voor stap om dat resultaat te bereiken door bijvoorbeeld in te zoomen of de camera hoger of lager te houden.

Lollig is dat de cameracoach aantoont hoeveel verschillende composities er in elke situatie mogelijk zijn. De instructies zijn bovendien behoorlijk helder, waardoor je er zelfs zonder enige fotografie-ervaring mee aan de slag kunt.

Nadelen

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Google wordt er al langer van beschuldigd dat het de natuur van fotografie aantast. De vele manieren om kiekjes zeer ingrijpend te veranderen maakt dat er soms amper nog een relatie bestaat tussen de foto en hetgeen je camera in eerste instantie vastlegde.

Door deze coach wil Google zich nu ook al vóór het afdrukken met je fotografie bemoeien. Je zou kunnen stellen dat er daardoor een stukje creativiteit verloren gaat. Wie slaafs de instructies opvolgt, krijgt doorgaans foto’s die weinig opvallend zijn en netjes binnen de lijnen kleuren. Vaak adviseert de app bijvoorbeeld om je onderwerp in het midden van het kader te plaatsen, wat natuurlijk nogal voor de hand ligt.

Wie een beetje bekend is met fotografie zal de cameracoach van de Google Pixel 10 waarschijnlijk niet vaak gebruiken. Voor beginners kan het een handige manier zijn om te ervaren wat wel en niet werkt. Zolang je maar niet vergeet om vooral zelf te blijven experimenteren.