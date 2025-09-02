Google Pixel 10: zo activeer je gratis 3GB extra werkgeheugen

De Google Pixel 10 heeft 12GB werkgeheugen, maar standaard kun je slechts 9GB benutten. De overige 3GB is gereserveerd voor AI-taken. Wil je het volle pond? Gelukkig is dat heel eenvoudig te regelen.

Extra werkgeheugen op de Google Pixel 10

Google geeft zijn smartphones een royale hoeveelheid RAM. De Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL beschikken over 16GB, terwijl de goedkopere Pixel 10 nog altijd 12GB werkgeheugen aan boord heeft.

Omdat 3GB gereserveerd staat voor AI-taken, blijft er effectief helaas ‘maar’ 9GB over op de normale Pixel 10. Voor de meeste mensen zal dat wel genoeg zijn, maar als je veel aan multitasking doet kan het soms toch wat krap blijken. Gelukkig is er een manier om die 3GB terug te krijgen. Let wel op: als je dat doet, zullen AI-toepassingen, zoals de magische gum of Pro Res Zoom, langzamer werken.

Wanneer je die functies niet zo vaak gebruikt, is het echter een goed idee om het volledige werkgeheugen te ontgrendelen. Zo ga je te werk:

Open de instellingen-app; Kies voor ‘Apps’; ‘Tik op ‘Alle apps zien’; Tik op de drie puntjes rechts bovenin en selecteer ‘Systeem-apps tonen’; Selecteer ‘AICore’; Tik op ‘Uitzetten’.

Je smartphone zal de 3GB werkgeheugen die gereserveerd stond voor kunstmatige intelligentie nu automatisch aan het geheel toevoegen. Ga je toch meer gebruikmaken van AI en wil je dat die toepassingen vlotter werken? Dan kun je de AICore via bovenstaand stappenplan ook heel eenvoudig weer inschakelen.

Meer over de Google Pixel 10

De Google Pixel 10 draait net als de andere telefoons in de serie op een snellere Tensor G5-chip. Het toestel heeft een iets grotere accu dan zijn voorganger en beschikt voor het eerst over een telelens, waarmee je 5x inzoomt. Dat gaat helaas wel ten koste van de hoofdcamera en groothoeklens, die minder goed zijn dan op de Pixel 9.

