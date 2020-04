Tip: zo werkt Pixel 4 (XL)-gezichtsherkenning alleen nog met open ogen

De Google Pixel 4 en Pixel 4 XL hebben geavanceerde gezichtsherkenning om de toestellen te ontgrendelen. Deze werkt nu alleen nog maar als je ogen open zijn.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pixel 4 gezichtsherkenning met open ogen

De Pixel 4 en Pixel 4 XL hebben geavanceerde gezichtsherkenning om de ontgrendeling goed te laten werken. Toch was er altijd één kwestie een doorn in het oog van beveiligingsexperts. Als je jouw ogen dicht had tijdens het gebruik van Face Unlock, dan ontgrendelde het toestel nog steeds. Google heeft dat eindelijk opgelost.

De Android-beveiligingsupdate van april 2020 bevat voor de Pixel 4 en Pixel 4 XL een patch die gezichtsherkenning alleen nog maar laat werken als het open ogen detecteert. Zo voorkomt het toestel dat iemand stiekem jouw telefoon ontgrendelt als je bijvoorbeeld ligt te slapen.

Zo schakel je nieuwe ‘Open ogen’-functie in

Als je de update hebt geïnstalleerd, staat deze nieuwe functie als het goed is standaard aan. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je het handmatig in de instellingen inschakelen. Daarvoor moet je wel gezichtsherkenning al ingeschakeld hebben op het toestel.

Open de instellingen-app van je Pixel 4 (XL); Tik op ‘Beveiliging’ en dan ‘Ontgrendelen via gezichtsherkenning’; Voer de pincode (of je patroon) van je smartphone in; Schakel bij het kopje ‘Vereisten voor ontgrendelen via gezichtsherkenning’, de optie ‘Vereisen dat ogen open zijn’ in.

Momenteel wordt de nieuwe beveiliging automatisch uitgerold via de april-update voor de Pixel 4 (XL). Mocht je ‘m nog niet binnen hebben, dan kun je handmatig checken of hij al beschikbaar is voor jouw toestel. Ga hiervoor naar Instellingen, klik op ‘Systeem > Geavanceerd > Systeemupdate’ en tik dan op ‘Controleren op update’.

Mogelijk standaard in Android 11

De nieuwe beveiligingsmaatregel wordt mogelijk ook voor andere Android-toestellen beschikbaar. In de Developer Preview van Android 11 is namelijk dezelfde instelling gespot. Dat zou kunnen betekenen dat in de toekomst andere Android-smartphones met gezichtsherkenning ook standaard niet meer ontgrendelen als je ogen dicht zijn.

Lees meer over de beveiliging van je smartphone