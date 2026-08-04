Is je Google Pixel traag? Probeer deze 4 tips!

Voelt je Google Pixel traag aan? Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Met deze vier tips maak je hem weer sneller.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tips voor een trage Google Pixel

Google Pixels zijn fraaie smartphones, maar ze draaien niet op de állersnelste chips. Daardoor kan het gebeuren dat je mooie toestel na een poosje niet meer zo rap aanvoelt. Als je je gaat ergeren aan vertragingen, is het tijd om actie te ondernemen. Met deze vier tips maak je van je oude Pixel weer een jonge hond.

1. Maak schijfruimte vrij

De instapversie van de meeste Pixels heeft slechts 128GB opslagruimte. Dat is niet al te veel als je flink wat apps downloadt en regelmatig foto’s of video’s schiet. Wanneer de opslagruimte bijna volloopt, krijg je doorgaans een waarschuwing om bestanden te verwijderen. We raden je aan om deze niet te negeren. Als de opslag voor meer dan 90 procent gevuld is, heeft dat grote invloed op de snelheid van je Pixel.

Gelukkig maakt Google het je heel gemakkelijk om bestanden te verwijderen die je toch niet nodig hebt. Als je in de Instellingen-app voor ‘Opslag’ kiest, krijg je automatisch tips om ruimte vrij te maken op je telefoon.

Denk aan het verwijderen van grote bestanden of oude screenshots waarvan je het bestaan niet eens meer wist. Dat kan je zomaar een paar GB opleveren. Je Google Pixel zal daarna veel minder traag aanvoelen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Zet Topfoto en Bewegingsfoto uit

In het verlengde daarvan is het goed om de functies Topfoto en Bewegingsfoto niet standaard aan te laten staan. Met Topfoto maakt je camera automatisch een aantal foto’s, zodat je de beste kunt kiezen.

Bijvoorbeeld eentje waar je vrienden allemaal leuk op lachen. Bewegingsfoto’s maakt rond elk kiekje een korte video, zodat je het moment kunt herbeleven. Klinkt leuk, maar het is lang niet in elke situatie nuttig.

Topfoto en Bewegingsfoto vragen meer ruimte dan een normale foto. Bovendien maken ze de foto-app een stuk trager omdat de bestanden veel zwaarder zijn. Uitzetten die hap dus. Je kunt ze uiteraard altijd weer aanzetten als je ze wél een keer wil gebruiken.

3. Verhoog de aanraakgevoeligheid van je scherm

Heb je het idee dat het scherm van je Pixel niet direct reageert op de input van je vinger? Misschien gebruik je dan een screenprotector. Dat heeft invloed op hoe snel bewegingen worden geregistreerd.

In het menu ‘Scherm en aanrakingen’ vind je de optie ‘Aanraakgevoeligheid’. Als je ‘Adaptieve aanraking’ selecteert, houdt de Pixel rekening met een eventuele screenprotector en past ‘ie de gevoeligheid aan.

Zelfs als je geen screenprotector gebruikt, kan deze functie je Pixel trouwens sneller laten aanvoelen. Wil je het scherm nóg gevoeliger maken? Selecteer in ditzelfde menu dan ook ‘Verhoogde gevoeligheid’.

4. Zet je Pixel terug naar de fabrieksinstellingen

Heb je al onze tips opgevolgd, maar is je Google Pixel is nog steeds zo traag als stroop in een trechter? Dan hebben we nog één laatste advies voor je naar de winkel rent om een nieuw toestel te kopen.

Dat is, je voelde hem misschien al aankomen, om je telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Oftewel: een complete reset. Dat veegt je Pixel helemaal schoon en lost alle softwareproblemen op.

Het is wel een erg ingrijpende maatregel, want je zult de hele boel opnieuw moeten installeren. Dat kost tijd en mogelijk ook frustratie. Toch is dit paardenmiddel wel een logische laatste stap. Als dit niet helpt, is het tijd om afscheid te nemen van je oude kameraad.

Wil je meer handige tips voor het gebruik van je smartphone? Volg ons dan op Instagram of TikTok!