Wil je niet dat jouw zevenjarige de nieuwste Call of Duty kan downloaden en spelen? Dan is het wellicht verstandig om ouderlijk toezicht voor de Play Store aan te zetten. Op die manier bepaal jij wat voor apps hij of zij kan downloaden. Android Planet legt uit hoe het werkt.



Ouderlijk toezicht instellen op Google Play

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd smartphones en tablets. Dit is op zich niet erg, want de wereld verandert nou eenmaal. Bovendien kun je hierdoor een hoop leren van technologie. Maar, smartphones kunnen ook verslavend of gevaarlijk zijn. Sommige apps bevatten bijvoorbeeld adware of malware. Om te voorkomen dat je kinderen zomaar alles kunnen downloaden, kun je leeftijdsrestricties opleggen door middel van ouderlijk toezicht.

Ouderlijk toezicht instellen doe je zo:

Open Google Play op de Android-smartphone of -tablet van je kind(eren); Tik op de drie streepjes linksboven in het scherm en kies ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Ouderlijk toezicht’; Geef een sterke pincode op, en bevestig deze; Tik op ‘Apps en games’ en geef aan wat voor leeftijdsclassificatie geschikt is voor jouw kind(eren); Selecteer ‘Opslaan’ rechtsonder in het scherm om je keuze te bevestigen.

Tik vervolgens op het pijltje in de linkerbovenhoek om weer naar het instellingenscherm terug te keren. Deze stap klinkt misschien triviaal, maar is eigenlijk heel belangrijk. Wanneer je namelijk niet op het pijltje terug drukt, kan je kind zonder invoering van de pincode het ouderlijk toezicht weer ongedaan maken.

Bovenstaande stappen kun je herhalen voor alle app-categorieën uit de Play Store. Welk restrictieniveau je kiest hangt vooral af van de leeftijd van je kind. Indien hij of zij al in de weer is met social media-apps is het verstandig om 12 of 16 aan te houden. Veel programma’s hebben deze PEGI-rating namelijk nodig.



Wat gebeurt er met geïnstalleerde apps?

Staan er ‘volwassen’ apps op de smartphone van je kind nadat je het ouderlijk toezicht hebt ingeschakeld? Dan worden de programma’s niet ineens verwijderd. In plaats daarvan worden ze simpelweg niet meer meegenomen in het ‘Geïnstalleerd’-lijstje van Google Play. Met andere woorden: ze worden niet meer geüpdatet.

Dat is opmerkelijk, want op die manier krijg je ook geen melding als er een nieuwe softwareversie klaarstaat. Wanneer je kind je ervan heeft overtuigd dat hij of zij echt Instagram of TikTok moet gebruiken, moet je het ouderlijk toezicht dus eerst uitzetten. Pas daarna kun je de apps updaten.

Meer controle over het smartphonegebruik van je kind?

Gelukkig hoef je als ouder niet voor iedere app op Android apart van elkaar ouderlijk toezicht in te stellen. Hiervoor kun je namelijk gewoon Family Link downloaden. Met deze app kun je op een simpele manier in de gaten houden en bepalen wat je kind op haar of zijn smartphone uitvoert. Check ons artikel over Family Link voor een handleiding.