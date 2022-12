Tip: zo scoor je 4 maanden Google Play Pass voor maar 1,50 euro

Speel je veel Android-games? Check dan de nu geldende Google Play Pass-aanbieding. Daarbij scoor je voor 1,50 euro vier maanden onbeperkte toegang tot de hele game/app-bibliotheek.

Google Play Pass-aanbieding december 2022

Google Play Pass werd in oktober 2020 geïntroduceerd in Nederland en België. Met de abonnementsdienst van Google kun je allerlei apps en games spelen en gebruiken. Ze bevatten geen advertenties en zijn door de zoekgigant zelf uitgezocht. Maandelijks betaal je 4,99 euro of eenmalig 29,99 euro voor een jaarabonnement.

Tot en met 3 januari geldt er een tijdelijke aanbieding. Je betaalt dan drie maanden lang slechts 50 cent per maand voor Google Play Pass. Tel daar de eerste maand waarbij je gratis toegang krijgt bij op, en je betaalt voor vier maanden toegang maar 1,50 euro.

Zo sluit je 4 maanden Google Play Pass af voor 1,50 euro:

Pak je smartphone of tablet en open de Play Store; Tik rechtsboven op je profielicoontje; Tik op ‘Play Pass’ Tik op de groene knop; ‘Aan de slag’ en volg de stappen.

Op de redactie krijgen we trouwens een automatische melding van de aanbieding als we de Play Store openen. Na de gratis proefmaand en drie maanden looptijd voor 50 cent, ga je 4,99 euro per maand betalen.

Vind je dat teveel? Zet het abonnement dan op tijd weer uit. Tik daarvoor weer op je profiel-icoon in de Play Store en selecteer ‘Betalingen en abonnementen’. Kies ‘Abonnementen’ en zet je Play Pass-abonnement daar stop.

Let op: deze actie geldt alleen voor nieuwe abonnees!

Meer over Google Play Pass

Met de Play Pass krijg je toegang tot betaalde apps en games, die soms enkele euro’s kosten. Het kan dus maar zo dat de aankoop van een bepaald spel even hoog (of zelfs hoger) is dan de prijs van een maandje Play Pass.

Google laat je op voorhand ook checken wat er in het aanbod van Play Pass staat. Kijk dus eerst wat je van het aanbod vindt en of het abonnement bij jouw gebruik past. Bij de lancering van Play Pass hebben we de tien beste games van de abonnementsdienst voor je op een rijtje gezet.

Zie jij iets in zo’n Play Pass-abo of heb je die al eerder afgesloten? Wat zijn jouw favoriete apps / games die je zo kunt gebruiken en wat vind je uberhaupt van het hele idee? Laat dat even weten in onderstaande reacties!

