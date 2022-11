Punten sparen in de Google Play Store: zo krijg jij extra waar voor je geld

Geef jij wel eens geld uit aan apps, games of andere content in de Google Play Store? Dan is deze tip iets voor jou. Door punten te sparen, haal je namelijk meer uit je (in-game) aankopen.

Punten voor iedere euro in de Google Play Store

Via de Google Play Store kun jij als Android-gebruiker digitale aankopen doen. Om nog meer uit die uitgaven te halen, hebben we hier een handige tip voor je: punten sparen. Met Google Points word je namelijk beloond met digitale punten per euro die je in de Play Store uitgeeft. Wij leggen je uit hoe het werkt en hoe jij mee kunt doen.

Let op: laat dit puntensysteem je niet overhalen om nog meer aankopen te doen in de Play Store, puur voor de korting achteraf. Ga zorgvuldig met je geld om en profiteer van punten bij een aankoop die je sowieso al zou doen.

Om gebruik te maken van Google Points moet je eerst lid worden. Daarvoor klik je in de Google Play Store op je profielfoto rechts bovenin en selecteer je ‘Google Points’. Klik op de knop ‘Deelnemen’ en je kunt van start. Per aankoop krijg je nu een bijbehorend aantal punten in je Google-account.

Zo werkt het Google puntensysteem

Je verdient met Google Point dus punten per euro die je uitgeeft in de Play Store. Hoeveel punten je verdient, is afhankelijk van een van de vier niveaus. Hoe hoger het level, hoe hoger het ‘rendement’. Je begint in level Brons. Voor elke euro die uitgeeft krijg je precies één punt terug.

Nadat je 150 punten hebt gespaard (en dus 150 euro hebt uitgegeven) ga je naar het volgende level, namelijk zilver. Vanaf dan krijg je 1,1 punt per uitgegeven euro. In het Gouden level ontvang je 1,2 punt en bij het hoogste Platinum level is de verhouding 1,4 punt per euro. Om in het Platinum level te komen moet je overigens bijna 2500 euro uitgeven in de Google Play Store. Per 1 januari van ieder jaar wordt het niveau aangepast.

In sommige gevallen biedt een app een betere ‘verdienratio’. Dat wil zeggen dat je meer punten krijgt per euro dan normaal als je in die app een aankoop doet. Dit zijn tijdelijke acties en je vindt ze onder het kopje ‘Verdienen’ in het Google Points-menu.

Dit kun je met je gespaarde punten

Heb je wat puntjes gespaard? Dan kun je deze inwisselen voor verschillende kortingen bij in-game of in-app aankopen. Daarmee haal je bijvoorbeeld een goed item voor in je favoriete game of koop je een kortingskaart. Je vindt ze onder het kopje ‘Gebruiken’ in het Google Points-menu.

Wat je daar ook vindt, zijn de Google Play-tegoedbonnen. Als je besluit je punten daarvoor in te wisselen, kun je hier op allerlei Google Play-diensten gebruik van maken. Zo kun je deze inwisselen voor films op Google TV, boeken in de Play Store of betaalde games en apps.

Hoeveel je uitgeeft, spaart en inwisselt ligt volledig in jouw handen, maar mocht je toch een film huren of game aanschaffen, kun je net zo goed tegelijkertijd wat puntjes sparen!

Maandthema geld besparen op Android Planet

