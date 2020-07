Filters in de Play Store gebruiken: zo vind je sneller wat je zoekt

Google heeft filters aan de Play Store toegevoegd. Hierdoor kun je bijvoorbeeld selecteren op (positieve) reviews, of makkelijker nieuwe apps ontdekken. Zo werkt het.

Filters in de Play Store gebruiken

Google heeft de nieuwe ‘functie’ afgelopen week toegevoegd. Je hoeft de filters niet te activeren in het instellingenscherm van Google Play. Zodra je de app-winkel van Google opstart en begint met zoeken, krijg je de nieuwe zoekopties te zien. De selectiecriteria houden rekening met je zoekopdracht.

Zoek je bijvoorbeeld op een hele populaire term als “Netflix”, dan krijg je geen filters voorgeschoteld; het is immers overduidelijk naar welke app je op zoek bent. De filters komen pas tevoorschijn zodra je meer algemene zoekwoorden intoetst, zoals “email”.

Op dat moment gaat de Play Store je helpen. De filters verschijnen onderaan de zoekbalk en laten je bijvoorbeeld voorselecteren op nieuwe apps, of applicaties met veel positieve beoordelingen om zo het kaf van het koren te scheiden.

Ook kun je op ‘Keuze van de redactie’ filteren, zodat je alleen door Google gecureerde applicaties krijgt voorgeschoteld. Daarnaast zijn filters als ‘Premium’ en ‘Nieuw’ aanwezig, zodat je op respectievelijk betaalde en nieuwe apps kunt filteren.

De filterfunctie is een fijne toevoeging, want Googles app-winkel is tot nog toe geen kei als het op zoeken aankomt. Dat is ergens best ironisch, omdat Google groot is geworden met een zoekmachine. De filters worden overigens gefaseerd uitgerold. Het kan dus een paar dagen duren voordat jij de selectiecriteria tijdens het zoeken ziet verschijnen.

Haal alles uit Googles app-winkel

Een app downloaden lukt iedereen, maar de Play Store heeft veel meer om het lijft. In onze Play Store-gids zetten we fijne functies voor de app-winkel op een rij. Wist je bijvoorbeeld dat je een huishoudpot kunt aanmaken om je uitgaven aan apps onder controle te houden, of dat de Play Store een donkere modus heeft?