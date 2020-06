Een app downloaden lukt iedereen, maar de Play Store heeft meer om het lijf. In dit artikel zetten we acht handige tips op een rij om alles uit de Play Store te halen.

8 tips voor de Play Store

De Google Play Store neemt de uitspraak “daar is een app voor” wel heel letterlijk. De app-winkel zit bomvol applicaties om je Android-telefoon op te fleuren, allemaal binnen het bereik van een paar tikken op het scherm. Om alles uit de Google Play Store te halen hebben we deze tips op een rij gezet.

1. Donkere modus aanzetten

Inmiddels hebben de meeste Google-apps een donkere modus en de Play Store is daarop geen uitzondering. Zodra je deze functie aanzet worden alle kleuren omgedraaid van wit naar zwart, en andersom. De donkere modus is daarmee ideaal voor wanneer je ‘s avonds door de app-winkel struint. Zo zet je ‘m aan:

Open de Play Store-app op je telefoon; Tik op de drie streepjes linksboven en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Thema ‘ en druk op ‘Donker’; Voila!

2. Data besparen

Nu we toch in het instellingenmenu van de Play Store zitten: dit scherm staat vol met handige functies. Via de knop ‘Downloadvoorkeur per app’ kun je bijvoorbeeld aangeven dat apps alleen gedownload mogen worden als je met een wifi-netwerk verbonden bent. Op die manier voorkom je dat apps per ongeluk via je dataverbinding worden gedownload.

Wil je nog meer data besparen? Druk dan op de knop daaronder, ‘Apps automatisch updaten’. Geef vervolgens aan dat applicaties alleen via wifi bijgewerkt mogen worden. Deze maatregel is ideaal voor mensen met een kleine databundel.

Je maakt het databesparende trio af door ook nog op ‘Video’s automatisch afspelen’ te tikken’. Kies vervolgens de onderste optie, ‘Video’s niet automatisch afspelen’. Zo voorkom je dat trailers op de downloadpagina’s van apps, films en games uit zichzelf beginnen te spelen.

3. Maak de Play Store gezinsvriendelijk

In hetzelfde instellingenmenu zie je ook alle benodigdheden om de Play Store gezinsvriendelijk maken. Onder het kopje ‘Gebruikersinstellingen’ tref je bijvoorbeeld ‘Ouderlijk toezicht’ aan. Met deze functie kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kinderen niet zomaar mogelijk aanstootgevende apps, games en muziek kunnen downloaden.

Zodra je kind zo’n app probeert te installeren, moet hij/zij een wachtwoord intikken. Als het goed weet alleen jij deze code. In het instellingenmenu van de Play Store kun je ook nog biometrische verificatie aanzetten om het beveiligingsniveau verder op te krikken.

Voordat je een aankoop doet in Google Play, dan moet je jezelf dan namelijk verifiëren aan de hand van een vingerafdruk of gezichtsscan. Ook kun je natuurlijk ‘ouderwets’ verifiëren aan de hand van een wachtwoord of code.

4. Maak een verlanglijstje

Kom je tijdens het zoeken een leuke betaalde app, film of game tegen, maar zit je even krap bij kas? Zet ‘m dan op je verlanglijstje. Op die manier vind je de app/film/game op een later moment gemakkelijk terug. Ook kun je op deze manier de prijs in de gaten houden.

Je voegt een app aan je verlanglijstje toe door rechtsboven in het downloadscherm op de drie puntjes te tikken. Kies vervolgens de tweede optie, ‘Toevoegen aan verlanglijstje’. Een overzicht van alle apps op je verlanglijstje krijg je door in het hoofdmenu van de Play Store linksboven op de drie streepjes te tikken.

5. Huishoudpotje

Er zit een handige functie in de Play Store-app voor mensen met een gat in hun hand. Je kunt namelijk een budget instellen voor app-aankopen. Zodra je boven dit maandelijkse bedrag dreigt uit te komen, krijg je een notificatie. Je kunt hierna overigens nog wel geld uitgeven, dus de Play Store gaat niet ineens op slot. Zo maak je een budget:

Open de Play Store-app op je smartphone; Tik op de drie streepjes linksboven en kies ‘Account’; Kies het derde tabblad, ‘Transactieoverzicht’; Druk op de knop ‘Budget instellen’; Geef je maandelijkse budget op.

In hetzelfde scherm kom je overigens een overzicht van eerdere aankopen tegen: handig voor de administratie.

6. Geld terugvragen

Heb je een miskoop gedaan? Geen zorgen. Je kunt namelijk gewoon apps retourneren, net zoals bij een normale winkel. Het werkt wel anders dan wanneer je een shirtje terugbrengt. Houd vooral rekening met de tijd. Je kunt namelijk alleen geld terugkrijgen voor apps die je maximaal twee uur geleden hebt gekocht.

Check? Volg dan onderstaande stappen om je geld terug te vragen:

Open een browser op je Android-telefoon; Ga naar play.google.com en log eventueel in op je Google-account; Tik op de drie streepjes, kies ‘Account’ en ga naar ‘Transactieoverzicht’; Ga naar de app die je wil retourneren en kies ‘Een terugbetaling aanvragen’; Vul het formulier in en verstuur je aanvraag.

Normaal gesproken laat Google binnen 15 minuten weten of je je geld terugkrijgt. Maximaal heeft men echter vier werkdagen om je aanvraag te behandelen. Jammer genoeg kun je zo’n terugbetaalverzoek niet in de app van de Play Store doen; dit werkt alleen via de browser.

7. Grip op je abonnementen

Zonder dat je het doorhebt kunnen abonnementen een groot gedeelte van je salaris opslokken. Gelukkig beschikt de Play Store over een overzicht van alle actieve abonnementen. Open hiervoor de app op je smartphone en druk op de drie streepjes linksboven. Kies vervolgens ‘Abonnementen’.

Hier zie je een lijst van abonnementen die momenteel lopen, inclusief de volgende verlengdatum en het bedraag dat je per termijn afdraagt. Tik op een dienst voor meer informatie, om het pakket op te zeggen.

8. Alle apps uit de wereld

Wie apps uit het buitenland wil installeren hoeft geen vliegticket naar de Verenigde Staten te boeken. Veel goedkoper is het om een VPN-dienst te gebruiken. De technische werking van dit soort diensten zit best ingewikkeld in elkaar, maar het komt erop neer dat de Play Store denkt dat je je in een ander land bevindt.

Via VPN kun je namelijk zelf kiezen vanuit welk land je wil internetten. Op die manier kun je apps downloaden die in Nederland niet beschikbaar zijn. Het enige wat je moet doen is een VPN uitzoeken, deze installeren en aanzetten. Kies vervolgens een land uit en download de in Nederland niet-beschikbare app.

