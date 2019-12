Heb je een tegoedbon voor Google Play gekregen? Deze kun je op drie manieren in saldo voor de app-winkel omzetten. In dit artikel leggen we uit hoe je een Google Play-tegoedbon inwisselt.

Tegoedbon inwisselen in Google Play

Google Play-tegoedbonnen koop je in de supermarkt en boekhandel, maar ook online. Je krijgt bij aanschaf altijd een code. Op een fysieke kaart moet je deze tevoorschijn krassen, terwijl je bij een digitale tegoedbon simpelweg een code per mail ontvangt. Deze code heb je nodig voor het opwaarderen van je saldo.

Een Google Play-tegoedbon inwisselen doe je zo:

Open de Play Store-app op je Android-smartphone of -tablet; Tik op de drie streepjes linksboven in beeld; Veeg naar beneden en druk op ‘Inwisselen’; Voer de code in die in de ontvangen mail of het kaartje staat; Tik op de knop ‘Tegoed inwisselen’.

Vervolgens wordt het bedrag van de tegoedbon toegevoegd aan je Google Play-saldo. Hierna kun je er apps, boeken, films, games en bijvoorbeeld in-app aankopen mee afrekenen.

Andere manieren om een tegoedbon in te wisselen

Je kunt de cadeaubon ook inwisselen tijdens het doen van een aankoop. Hiervoor doorloop je simpelweg het betalingsproces (zoals je dat gewend bent) totdat je bij het betaalscherm komt. Tik vervolgens op de pijl omlaag en kies ‘Inwisselen’. Voer vervolgens de code in en volg de aanwijzingen op het scherm om de aankoop af te ronden.

Tot slot is het ook mogelijk om via je computer een Google Play-tegoedbon in te wisselen. Heel veel simpeler dan deze methode wordt het niet. Ga naar de speciale inwissel-website van Google Play, voer je code in en druk op ‘Inwisselen’. Eventueel moet je eerst nog inloggen op je Google-account.



Veilig apps downloaden

Waarschijnlijk ben je regelmatig in Google Play te vinden. Alhoewel de app-winkel de laatste jaren steeds veiliger wordt, bijvoorbeeld dankzij Play Protect, heeft het geen beste reputatie. Neem daarom het zekere voor het onzekere en lees ons artikel over Google Play-veiligheidstips. Check ook onze handleiding voor het downloaden van apps buiten de Play Store om. Sommige apps, zoals Fortnite, zijn namelijk niet in de winkel te vinden.

