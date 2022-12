Minder vaak je Android-telefoon ontgrendelen met Google Smart Lock: zo werkt het

Vind jij het ook zo irritant om tientallen keren per dag het scherm van je Android-smartphone te moeten ontgrendelen? Daar is een oplossing voor: Google Smart Lock. Dit is alles wat je erover moet weten.



Wat is Google Smart Lock?

Google Smart Lock maakt Android-smartphones en -tablets ontgrendelen makkelijker. Zo hoef je het toestel niet de hele tijd te ontgrendelen wanneer je ‘m bij je draagt. Google Smart Lock houdt rekening met vertrouwde plaatsen, zoals je huis of kantoor.

Google Smart Lock instellen is heel simpel:

Zorg er ten eerste voor dat je een vorm van schermvergrendeling hebt ingesteld, zoals een pincode, patroon, vingerafdruk of gezichtsscan; Open vervolgens de Instellingen-app op je Android-smartphone of -tablet; Kies ‘Beveiliging en locatie’ en ga naar ‘Smart Lock’; Verifieer dat jij het bent door je pincode, patroon of wachtwoord op te geven; Kies een optie en doorloop de aanwijzingen op het scherm.

In het Smart Lock-menu kun je verschillende beveiligingsopties instellen. Hieronder bespreken we de kenmerken van de huidige drie onderdelen: vertrouwde plaatsen, vertrouwde apparaten en lichaamsdetectie.

Vertrouwde plaatsen

Wanneer je thuis aan de eettafel zit, of in de badkamer voor de spiegel staat te zingen, is het vervelend om telkens je telefoon te moeten opnieuw te moeten ontgrendelen. Met Vertrouwde Plaatsen-optie kun je plekken zoals je eigen huis of natuurlijk kantoor als ‘vertrouwd’ instellen.

Je telefoon blijft dan ontgrendeld zolang je op de ingestelde plaats bent. Deze functie vereist wel gps-locatiebepaling, dus je smartphone-accu loopt iets sneller leeg. Let bovendien op dat de plaatsbepaling niet exact is, en dat ook iemand die net naast je huis staat nog je gestolen toestel kan ontgrendelen.

Lichaamsdetectie

Deze functie zorgt ervoor dat je telefoon ontgrendelt blijft als je hem letterlijk bij je draagt, bijvoorbeeld in je hand, broekzak of tas. Lichaamsdetectie werkt aan de hand van de versnellingsmeter op je toestel en kan je bijvoorbeeld gebruiken op de fiets of tijdens het wandelen.

Als de functie beschikbaar is op jouw toestel, dan zet je die aan door in het ‘Smart Lock’-menu te kiezen voor ‘Lichaamsdetectie’. De feature is niet extreem nauwkeurig en snel: het kan bijvoorbeeld wel vijf tot tien minuten duren voordat je Android vergrendelt als je een trein of auto instapt.

Vertrouwde apparaten

De ‘Vertrouwde Apparaten’-optie is erg handig als je vaak gebruikmaakt van gekoppelde devices, zoals draadloze oordopjes of een smartwatch. De functie laat je namelijk apparaten als ‘vertrouwd’ instellen. Je Androidtoestel herkent een apparaat door middel van een bluetoothverbinding en blijft vervolgens ontgrendeld zolang het gekoppelde apparaat in de buurt aanwezig is.

Google Smart Lock uitzetten

Google Smart Lock uitschakelen is een kwestie van alle vergrendelingsmethodes een-voor-een uitzetten. Dit betekent dat je wederom naar het Smart Lock-menu op je Android-apparaat moet gaan, en op een van de opties tikt om ze vervolgens uit te schakelen.

