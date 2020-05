Game je op Google Stadia via de browser van je computer of laptop? Dan hebben we goed nieuws! Voortaan kun je de Google Stadia-controller namelijk compleet draadloos gebruiken. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Google Stadia-controller draadloos gebruiken doe je zo

Dat kondigt het internetbedrijf aan in een persbericht. De toevoeging zorgt ervoor dat je niet langer met een bedrade controller aan de slag hoeft. Dit is met name ideaal voor computers en laptops met weinig fysieke aansluitmogelijkheden. Gebruik je Google Stadia via een Chromecast Ultra op je tv? Dan kon je al langer draadloos gamen.

Draadloos gamen op Google Stadia via de browser in drie stappen:

Ga op je computer of laptop naar de website van Google Stadia; Pak je Google Stadia-controller erbij en sluit de joystick aan op je wifi-netwerk; Als het goed is wordt de controller nu herkend.

Heb je de controller nog niet eerder gebruikt? Dan moet je de joystick in stap twee eerst nog koppelen aan Google Stadia. Tik hiervoor rechtsboven in het scherm op het controller-icoon. Vervolgens krijg je een knoppencombinatie te zien: druk op de aangegeven knoppen van de controller. Hierna herkent Google Stadia het apparaat en kun je aan de slag.

Meer over Google Stadia

Google maakt ook direct gebruik van de mogelijkheid door een paar extra titels aan het game-aanbod toe te voegen. Onder meer DOOM Eternal en Lost Words zijn nu speelbaar. Officieel is Stadia nog steeds in bèta, maar beetje bij beetje wordt de streamingdienst voor games steeds completer.

Je hebt nog wel steeds een betaald Pro-abonnement nodig om te gamen, al is dit pakket tijdelijk gratis. Naar verwachting rolt de definitieve versie van Stadia later dit jaar uit. Benieuwd naar hoe het werkt? Lees dan onze Google Stadia review. Check ook de Google Stadia review-update, waarin we bespreken hoe de dienst na enkele maanden gebruik bevalt.