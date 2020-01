Heb je de Founder’s Edition van Google Stadia in huis? Dan zit je gratis proefperiode van drie maanden er bijna op. Wil je niet voor Stadia Pro betalen? Google Stadia opzeggen is gelukkig heel makkelijk en werkt zo.



Google Stadia opzeggen gaat zo

In de loop van dit jaar komt de ‘gratis’ versie van Google Stadia uit. Momenteel heb je nog een Pro-abonnement nodig om te gamen. Als je na de proefperiode niet wil betalen, is het belangrijk om tijdig op te zeggen. Het abonnement wordt namelijk automatisch voortgezet na de verlengdatum. Google Stadia opzeggen doe je zo:

Open de Stadia-app op je Android-smartphone; Tik op je avatar (profiel) en kies ‘Aankopen en abonnementen’; Selecteer ‘Afmelden en bevestigen’ en bevestig je uitschrijving.

Tot aan de uitschrijfdatum kun je nog games spelen. Zodra je abonnement verloopt, vervalt ook je toegang tot Stadia. Dit houdt in dat je geen games meer kunt spelen die je met Stadia Pro hebt geclaimd. Ook je andere voordelen komen op dat moment te vervallen. Zodra je je opnieuw aanmeldt voor Stadia Pro kun je weer geclaimde games spelen.



Open een browser en ga naar de officiële website van Stadia; Klik (of tik) op je avatar en kies ‘Stadia-instellingen’; Selecteer ‘Aankopen en abonnementen’ en klik op ‘Opzeggen en bevestigen’.

Meer over Stadia

Is je Android-smartphone niet in de buurt? Geen zorgen. Je kunt via bijna alle apparaten met een internetverbinding je Google Stadia-abonnement opzeggen. Pak je computer, laptop of tablet erbij en volg onderstaande aanwijzingen.

Kwaliteitsgames spelen zonder dat je een console of pc nodig hebt: dat is in een notendop wat Google Stadia moet worden. De gamedienst is momenteel alleen speelbaar voor betalende leden, maar op den duur kun je ook met de ‘gratis’ versie aan de slag.

Hierbij hoef je alleen te betalen voor de games: het spelen zelf is kosteloos. Wil je nu al aan de slag? Lees dan eerst onze Google Stadia review. Hierin leggen we de voor- en nadelen van de gamedienst op tafel.