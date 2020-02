Werkt Google Stadia niet, of loop je tegen problemen aan? In deze gids laten we zien wat je kunt proberen.



Google Stadia werkt niet: 7 oplossingen

Met Google Stadia speel je kwaliteitsgames zonder dure pc ‘s of consoles. Omdat alles via de cloud gaat, kun je wel tegen problemen aanlopen die je bij een PlayStation of Xbox niet tegenkomt. Werkt Google Stadia niet? Met deze gids proberen we je de goede kant op te sturen.

1. Kwaliteit is matig

Zie je tijdens het spelen blokjes op het scherm van je tv? Mogelijk is er iets aan de hand met je wifi-signaal. Speel je via een Chromecast Ultra? Probeer dan eerst de ethernetverbinding te gebruiken, in plaats van draadloos internet. Je vindt de aansluiting op de voedingsadapter van je Chromecast.

2. Controller hapert

Duurt het net iets langer dan je zou willen voordat een game reageert op wat je met de controller aangeeft? Dan heb je last van input lag. In dat geval is het verstandig om te kijken of je tv over een gamemodus beschikt. Dit is het geval bij veel recente tv-modellen. Door deze aan te zetten neemt de resolutie wellicht af, maar heb je geen last van vertraging.

3. Duurt lang om een game in te laden

Games streamen is behoorlijk belastend voor je internetverbinding. Het is daarom niet handig om tijdens het spelen via Google Stadia bijvoorbeeld ook muziek of video’s te streamen op hetzelfde wifi-netwerk. Beter is het om deze apps te onderbreken, zodat Google Stadia de vrijgekomen bandbreedte kan gebruiken. Hetzelfde geldt voor het binnenhalen van grote bestanden.

4. Signaal valt soms weg

Weet je de internetkabel niet te vinden, of speel je bijvoorbeeld op een Android-smartphone? Probeer dan om het apparaat waar je Google Stadia op gebruikt dichter naar de wifi-router te brengen. Op die manier hoeft het signaal een minder grote afstand te overbruggen. Dit zorgt meestal voor een stabieler signaal en dus minder problemen.

5. Zet je VPN uit (of open poorten)

Speel je Google Stadia via de computer of Android-smartphone? Controleer dan ook even of je momenteel geen VPN aan hebt staan. Het is een algemeen bekend probleem dat Google Stadia slecht overweg kan met diensten die je internetverkeer omleiden. Indien je technisch onderlegd bent, kun je daarom het best poorten 44700 – 44899 (TCP en UDP) openzetten in je firewall of VPN.

6. Gebruik een andere frequentie

Tot slot is het handig om te controleren welke frequentie Google Stadia gebruikt. De meeste routers van tegenwoordig hebben dualband, wat betekent dat je een 2,4GHz- en 5GHz-band hebt. Google Stadia werkt beter op laatstgenoemde.

Controleer of jouw router deze mogelijkheid heeft door het apparaat via de browser te bezoeken, of kijk even op het kastje zelf. Indien dit het geval is, vind je in de handleiding van jouw router hoe je tussen de twee frequenties kunt schakelen.

7. Verlaag de instellingen

Tot slot kun je er altijd nog voor kiezen om de kwaliteit van de game die je op dat moment aan het spelen bent handmatig naar beneden te schroeven. Dit doe je via de Google Stadia-app. Tik op het icoon in de rechterbovenhoek, kies ‘Dataverbruik en prestaties’ en selecteer ‘Gelimiteerd dataverbruik’. Het spel wordt nu op een lagere resolutie afgespeeld, wat hopelijk enkele problemen verhelpt.

Over Google Stadia

Later dit jaar rolt de ‘gratis’ versie van Google Stadia uit. Nadat je een game hebt aangeschaft, kun je direct beginnen met spelen. Ook moet Google Stadia dit jaar beschikbaar worden voor meer Android-smartphones. Voorlopig kunnen alleen Pixel-eigenaren ermee aan de slag. Ben je benieuwd of Googles gamedienst het geld waard is? Lees dan onze Google Stadia review. Heb je er juist niets mee? Bekijk dan de beste Google Stadia-alternatieven.