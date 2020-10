Google Tasks vind je voortaan terug in Google Agenda. Dat is fijn, want op die manier hoef je de losse app niet langer te gebruiken, maar kun je taken direct aan je agenda toevoegen. Zo werkt het.

Google Tasks in Google Agenda gebruiken doe je zo

Google Tasks en Google Agenda zijn met elkaar geïntegreerd. Dat klinkt heel officieel, maar het komt erop neer dat je voortaan direct vanuit Googles kalender-app taken kunt inplannen. Met andere woorden: je hoeft niet langer eerst de Google Tasks-app te openen om aan te geven wanneer het tijd is om bijvoorbeeld de planten water te geven.

Zo gebruik je Google Tasks in Google Agenda:

Vooraf: draai je de nieuwste versie? Voordat we beginnen: zorg ervoor dat je de laatste versie van Google Agenda op je smartphone hebt staan. Ga naar de Play Store om de app te updaten; Beginnen Heb je Google Agenda geüpdatet? Open dan de app op je smartphone en druk op het plus-tekentje rechtsonder; Taak aanmaken Kies vervolgens ‘Taak’ en vul in wat je moet doen. Naast het klok-icoon kun je aangeven op welke dag de taak voltooid moet worden. Eventueel kun je er ook een specifiek tijdstip aanhangen; Herinnerd worden Tot slot krijg je te zijner tijd een herinnering toegestuurd zodra het tijd is om de planten water te geven, het vuilnis buiten te zetten of je administratie te doen.

Het is wellicht overbodige informatie, maar taken worden tussen al je apparaten gesynchroniseerd. Je kunt dus een taak aanmaken op je mobiel en die vervolgens terugvinden op je computer, en vice versa. Zowel zakelijke als niet-zakelijke Google-gebruikers kunnen met de Google Tasks en Google Agenda-integratie aan de slag.

Meer over Googles taken-app

Google lanceerde Tasks in 2018 als losstaande app, maar is sindsdien druk bezig om de belangrijkste functionaliteiten ook naar andere applicaties te brengen. Zo kun je bijvoorbeeld vrij makkelijk vanuit Gmail e-mails toe te voegen aan Google Tasks, zodat je een reminder kunt krijgen dat je nog op een berichtje moet reageren. Daarnaast heeft Google Tasks een donkere modus: ideaal voor wie ‘s avonds nog haar/zijn takenlijstje aan het afwerken is.