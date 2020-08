Het is vanaf nu mogelijk om de Google Telefoon-app te gebruiken op nagenoeg elke Android-smartphone. Voorheen werkte deze app alleen op Google Pixel-telefoons en toestellen met Android One. Hoe je de app installeert en wat er voor haken en ogen aanzitten, lees je in deze tip.

Google Telefoon installeren: wordt bètatester

Een dialer op een telefoon is de app waarmee je kunt bellen. Daarin zoek je snel naar de juiste contactpersoon en je kunt zelf een nummer intikken. Veel fabrikanten brengen daarvoor een eigen app uit, met allerlei extra’s.

Google Telefoon is zo’n dialer, maar was vooralsnog alleen te gebruiken op een handjevol smartphones. Zo moest je een Google Pixel hebben of een toestel dat onderdeel was van het Android One-programma.

Vanaf nu hoeft dat niet meer, want als je bètatester wordt kun je de app ook installeren en gebruiken op je eigen smartphone. Om dat voor elkaar te krijgen, volg je de volgende vier stappen:

Schrijf je in als bètatester voor Google Telefoon, wat je doet via deze link. Gebruik daarvoor hetzelfde Google-account dat je ook gebruikt op je smartphone bij de Play Store; Op de vervolgpagina klik je op de blauwe knop: ‘Become a Tester’; Je krijgt direct een melding te zien dat je tester bent geworden en ook een link naar Google Telefoon in de Play Store, klik deze aan; Je kunt de dialer-app nu downloaden op het gekozen toestel.

Mocht de app niet gelijk te downloaden zijn, heb dan even geduld. Het kan namelijk enkele uren duren, voordat Google jouw toegang geeft tot de telefoon-app. Wil je Google Telefoon vanaf dan altijd gebruiken, zorg er dan ook voor dat je ‘m instelt als standaard-app.

Nog niet alle functies beschikbaar

Ook moet je er rekening mee houden dat niet alle specifieke functies beschikbaar zullen zijn op jouw toestel. Zo is ‘Call Screen’ niet te gebruiken op je niet-Pixel-smartphone. Daarbij neemt Google Assistent het gesprek aan in plaats van jijzelf: handig voor onbekende nummers of als je vermoedt dat je wordt gebeld door een telemarketeer of energiebedrijf.

Of Google van plan is om soortgelijke en andere handige functies van de dialer-app wel naar de bètaversie te brengen, is nog onbekend. Fabrikant OnePlus koos er onlangs nog voor om Google Telefoon voor te installeren op de nieuwe OnePlus Nord, in plaats van een eigen applicatie. Wil je meer van deze handige tips lezen op Android Planet, bekijk dan ook onze uitgebreide tip-sectie.