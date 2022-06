Google TV-app: 4 tips voor de beste kijkervaring

In de Google TV-app staan films en series uit verschillende streamingdiensten samen op één plek. Wil je het meest uit de applicatie halen? Dan hebben we hier vier handige tips voor je.

4 handige tips voor de Google TV-app

Google heeft zijn Play Films-app onlangs omgedoopt tot Google TV. Met deze app moeten alle films en series uit je favoriete streamingdiensten, overzichtelijk op één plek komen staan.

Daarnaast laat de Google TV-app je weten welke films en series je eens zou moeten kijken. Toch kan het soms lastig zijn om het overzicht in de app te bewaren. Daarom hebben wij vier tips opgesteld om het maximale uit de Google TV-app voor Android te halen.

Tip 1. Meld (al) je streamingdiensten aan

Om optimaal gebruik te maken van de app kun je je met verschillende streamingdiensten aanmelden. Zo koppel je accounts van Amazon Prime, Disney Plus en HBO Max en huur je films bij Google zelf. In de app zie je dan gemakkelijk waar elke film of serie is te zien. Heb je bijvoorbeeld geen HBO Max? Dan zie je een slotje voor de desbetreffende titels.

De oplettende lezer had het waarschijnlijk al door, maar Netflix staat op dit moment niet tussen het rijtje van ondersteunde streamingdiensten. Jammer vinden wij, gezien het grote aantal Nederlandse Netflix-kijkers. Het is niet helemaal duidelijk waarom Netflix ontbreekt.

Of Netlix nog toegevoegd wordt, weten we niet. De Google TV-app geeft zelf aan “je te laten weten wanneer ze nieuwe services toevoegen”. Zodra er meer streamingdiensten te vinden zijn in Google TV, werken we dit artikel bij.

Tip 2. Voeg films en series toe aan je kijklijst

Als je de app opent op je Android-smartphone, word je begroet in de homepagina met allerlei films en series. Deze zijn ingedeeld in categorieën en aanbevelingen. Helaas kun je waarschijnlijk niet alle films in één keer bekijken. Daarom adviseren we je om films en series die je graag wil zien, in je kijklijst te zetten. Dit doe je gemakkelijk door op de de tegel van de film of serie te klikken en “kijklijst” aan te vinken. Deze titel verschijnt dan rechts onderin bij het kijklijst-menu.

Tip 3. Beoordeel en markeer je films en series

Om ervoor te zorgen dat je de beste aanbevelingen krijgt, is het handig om films en series te markeren en beoordelen. Daarvoor heeft elke titel een aantal knoppen op de pagina staan. Zo kun je na het kijken aangeven dat je de film of serie hebt gezien en of je het leuk of niet leuk vond. Dit helpt bij het personaliseren van de aanbevelingen die op de homepagina staan.

Tip 4: Gebruik je smartphone als afstandsbediening

Deze laatste tip is voor gebruikers met een televisie- of Chromecast met Google TV. Deze worden normaal met een fysieke afstandsbediening bediend, maar dat hoeft niet per se. De Google TV-app geeft je namelijk de mogelijkheid om je smartphone als afstandsbediening te gebruiken.

Heb jij zo’n tv of Chromecast met Google TV? Dan zal de app deze herkennen en rechtsonder in beeld een pop-up laten verschijnen. Klik daarop en je ziet de dezelfde afstandsbediening als waarmee je je televisie kunt bedienen. Zo hoef jij niet meer van de bank af als je je afstandsbediening voor de zoveelste keer kwijt bent. Veel kijkplezier!

