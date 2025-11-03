Google TV Streamer-afstandsbediening kwijt? Zo vind je ‘m terug

Ben je de afstandbediening van je Google TV Streamer kwijt? Gelukkig kun je ‘m simpel en snel weer terugvinden. Dit is hoe.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google TV Streamer-afstandsbediening kwijt?

Ben jij in het bezit van de Google TV Streamer? De mediaspeler volgt de Chromecast met Google TV op en is op veel punten flink verbeterd. De Streamer is sneller, slimmer én heeft een nieuwe afstandsbediening. En laat die nieuwe remote nu een handige functie hebben voor als je ‘m even kwijt bent.

De afstandsbediening kan een geluidje afspelen als je niet meer weet waar je ‘m hebt gelaten. Zo hoef je niet meer tussen je bank en onder kussens te zoeken om te zien waar de remote is gebleven. Er zijn meerdere manieren om de Google TV Streamer-afstansbediening terug te vinden en hieronder nemen we ze met je door.

1. Knopje op de Google TV Streamer

Op de achterkant van de Google TV Streamer zit een nieuw knopje, dat je kan gebruiken om de afstandsbediening te lokaliseren. Als je de knop indrukt, maakt de remote meteen een geluid. Zorg er wel voor dat je het knopje niet te lang (lees: maximaal vijf seconden) indrukt.

2. Gebruik de Google Home-app

Heb je geen zin om van de bank af te komen? Dan kun je ook je smartphone gebruiken om de TV Streamer-afstandsbediening terug te vinden.

Open de Google Home-app, die je hebt gebruikt om de mediaspeler in te stellen, en ga naar ‘Apparaten’. Selecteer de Google TV Streamer en druk op het tandwieltje rechtsboven. Met het knopje ‘Mijn afstandsbediening zoeken’ zorg je er voor dat de remote geluid maakt.

3. Zoeken via de TV Streamer zelf

Verder kun je via de instellingen van de Google TV Streamer de afstandsbediening zoeken. Je hebt dan logischerwijs wel een andere remote nodig om door de interface te navigeren, zoals de afstandsbediening van je televisie.

Ga vanuit het thuisscherm naar de instellingen via het tandwiel-knopje rechtsboven. Alle instellingen van de Google TV Streamer verschijnen nu in beeld. Ga naar ‘Afstandsbedieningen en accessoires’ en kies vervolgens voor ‘Mijn afstandsbediening vinden’ om het geluidje te laten klinken. Net als bij de andere opties laat de remote 30 seconden lang iets van zich horen, wat genoeg moet zijn om ‘m terug te vinden.

Lees meer over de Google TV Streamer

De Google TV Streamer is sinds kort in Nederland verkrijgbaar voor 119 euro. Meer weten? Check dan de uitgebreide Google TV Streamer review. Via de prijsvergelijker hieronder zie je waar de mediaspeler te koop is.

Google TV Streamer prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw € 118,95 Bekijk prijzen