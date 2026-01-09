Je nieuwe Google TV Streamer installeren in 6 stappen: zo doe je dat

De TV Streamer is de nieuwste mediaspeler van Google, waarmee je alle streamingdiensten gebruikt op je televisie. In deze tip laat Android Planet zien hoe je de Google TV Streamer installeert.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je nieuwe Google TV Streamer installeren doe je zo

Met de Chromecast had Google jarenlang de meestverkochte en populairste mediaspeler in handen. De hdmi-dongle maakte iedere ‘domme’ televisie slim en voegde dankzij Google TV een handige interface toe. Toch besloot Google in 2024 met de Chromecast te stoppen. De reden hiervoor is stiekem wel logisch: inmiddels zijn televisies veel slimmer, hebben ze apps en kun je ook zonder Chromecast naar je tv streamen.

Wil je toch een mediaspeler van Google? Dan moet je bij de Google TV Streamer zijn. Het apparaatje is sneller, heeft meer functies, ziet er anders uit en is meer een premium-product. Dat zie je wel aan het prijskaartje van 119 euro, al daalt de mediaspeler steeds vaker ietsjes in prijs.

Heb je een nieuwe Google TV Streamer aangeschaft en wil je ‘m installeren? Volg dan simpelweg het stappenplan hieronder. Het instellen van de TV Streamer gaat op ongeveer dezelfde manier als bij de Chromecast met Google TV en is dus zo gepiept.

In de verpakking van de Google TV Streamer vind je de mediaspeler zelf, een afstandsbediening met twee AAA-batterijen, de usb-stroomkabel en een stekker. Let op: je hebt ook een hdmi 2.1-kabel nodig om de TV Streamer op je tv aansluiten, maar die levert Google niet mee. Die dien je dus zelf aan te schaffen.

Google TV Streamer verbinden met je tv; Stop de stroomkabel en hdmi-kabel in je Google TV Streamer en sluit het apparaat aan op je televisie. Gebruik het meegeleverde stekkerblokje om de Streamer van stroom te voorzien. Kies de juiste hdmi-ingang; Zet je televisie aan, en ga naar het kanaal voor de hdmi-poort waarop je de Google TV Streamer hebt aangesloten. Koppel de afstandsbediening; Eerst moet je de afstandsbediening koppelen met de Google TV Streamer. Dit is heel simpel: houd de home- en terugknop tegelijk ingedrukt. Op de afstandsbediening begint vervolgens een lampje te branden, waarna de koppeling is voltooid. Google Home-app installeren; Om de Google TV Streamer in te stellen, heb je de Google Home-app op je smartphone nodig. Download de app (als je dat nog niet hebt gedaan) via deze link en log in met je Google-account. De Google TV Streamer instellen; Open de Google Home-app en tik onderin op ‘Apparaten’. Gebruik de ‘Toevoegen’-knop en kies vervolgens voor ‘Google Nest- of partnerapparaat’. Doorloop de stappen, waarna de app naar je nieuwe TV Streamer zoekt. Hierna kun je met de app de qr-code op je televisie scannen, of gebruik de instelcode die je ziet staan. Tot slot. Heb je de stappen hierboven doorgelopen? Geef je TV Streamer dan een naam en verbind ‘m met jouw wifi-netwerk. Het is ook mogelijk om het apparaat via een ethernetkabel met het internet te verbinden. Na een korte uitleg – waarin je ziet hoe de basisfuncties werken – kun je aan de slag met je nieuwe Google TV Streamer.

Beginnen met kijken

Is alles ingesteld? Dan kun je via de Play Store op de Google TV Streamer de apps van je favoriete streamingdiensten downloaden. Denk aan Netflix, Disney Plus, Videoland, SkyShowtime en HBO Max. Let wel op dat je nog moet inloggen bij deze diensten voordat je kan beginnen met kijken.

Het is overigens ook mogelijk om gewoon vanaf je telefoon naar je televisie te streamen. Gebruik simpelweg het Cast-icoontje in de app en selecteer de TV Streamer. De nieuwe mediaspeler werkt op deze manier gewoon als een Chromecast.

We hebben een uitgebreide review van de Google TV Streamer geschreven, waarin je alles leest over de nieuwe functies van het apparaat. De conclusie check je hieronder.

De Google TV Streamer is een waardige opvolger van de Chromecast. De mediaspeler heeft alles wat de Chromecast met Google TV zo goed maakte en voegt daar fijne verbeteringen aan toe. We zijn vooral te spreken over de snelheid van de hardware: de TV Streamer is écht een stuk vlotter dan zijn voorganger. Ook de nieuwe afstandsbediening is handig en de smart home-functies werken goed.

Maar, de hogere adviesprijs zal niet bij iedereen goed vallen. De TV Streamer is met 119 euro beduidend duurder dan de Chromecast met Google TV en daarmee minder toegankelijk. Als je af en toe een film of serie streamt en verder weinig nodig hebt, dan ben je nog steeds goed af met een Chromecast. Zoek je iets meer, dan raden we je de Google TV Streamer zeker aan.

Google TV Streamer prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw € 94,- Bekijk prijzen

Je leest een artikel dat eerder op onze website is verschenen. We hebben de informatie bijgewerkt en het artikel opnieuw gepubliceerd.

Meer handige tips: