Google Pixel 10 Pro tijdelijk vanaf €648!

Bekijk actie

Zo zet je de Google TV Streamer in als hub voor je smart home

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
6 oktober 2025, 13:37
3 min leestijd
Zo zet je de Google TV Streamer in als hub voor je smart home

De Google TV Streamer is niet alleen het centrale punt voor al je streamingdiensten, maar ook een plek om je smart home te besturen. Dit is hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie.

Zo bedien je met de Google TV Streamer je smart home

Terwijl de Chromecast achter de televisie werd verstopt, verwacht Google dat je de TV Streamer een mooi plekje in de woonkamer geeft. Het apparaatje is namelijk niet alleen een manier om een domme televisie slimmer te maken, maar ook vast onderdeel van je smart home.

Tijdens het streamen kun je via de afstandsbediening makkelijk je huis besturen. Denk aan het in- en uitschakelen van je lampen, de verwarming hoger of lager zetten of meekijken met je slimme deurbel. Maar hoe werkt dat dan?

Google TV Streamer review

Voordat je de TV Streamer installeert

Nog voordat je de Google TV Streamer in huis hebt, kun je jezelf voorbereiden door je smart home goed in te stellen via de Google Home-app. Alleen als je slimme apparaten in de Google Home-app staan, duiken ze op via de TV Streamer. Om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken, kun je bijvoorbeeld al je lampen eens goed ordenen, zodat ze straks op de TV Streamer netjes op een rijtje staan. 

Google Home

Google Home

Google LLC

Gratis via Google Play

Hier vind je de smart home besturing op je Google TV Streamer

Na het installeren van de TV Streamer kun je op je televisiescherm een apart paneel vinden om je smart home te besturen. Daarvoor haal je het instellingenpaneel tevoorschijn door op de afstandsbediening de knop met het huisje ingedrukt te houden. Vervolgens kies je in het nieuwe menu voor ‘Google Home’.

Google Home onder de aanpasbare knop zetten

De afstandsbediening van de Google TV Streamer heeft een aanpasbare knop. Die kun je zo instellen dat je met een druk op de knop direct naar de besturing van je smart home gaat. Daarvoor hoef je enkel op het knopje te drukken en de instructies op te volgen. 

Heb je de knop al eerder ingesteld, dan kun je het veranderen door naar ‘Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires > Afstandsbedieningsknoppen instellen > Aanpasbare knop’ te gaan. Of je kunt de knop ingedrukt houden om deze te veranderen.

Zo stel je routines in

Het Home-paneel van de TV Streamer biedt ook ruimte voor je favorieten die je in de Google Home-app hebt ingesteld. Dat kan gaan om favorieten apparaten, zoals een lamp die je vaak aan en uit zet. Als je een camera als favoriet in de app hebt ingesteld, dan zie je direct de feed in het Google Home-paneel van de TV Streamer. 

Om meer complexe acties mogelijk te maken via de TV Streamer, stel je routines in. Denk bijvoorbeeld aan een deel van de lampen uitzetten en een ander deel van de lampen dimmen. Dat is ideaal voor als je een film gaat kijken. 

Daarvoor ga je in de app naar het tabblad ‘Automation’ en druk je op ‘Toevoegen’. Kies voor ‘Huishouden’, vul een naam in en kies bij ‘Acties’ wat er moet gebeuren. Na het opslaan ga je naar de ‘Favorieten’ tab en druk je op ‘bewerken’.

Daar zet je een vinkje bij de routine die je net hebt aangemaakt. Het kan eventjes duren tot de routine ook in het paneel van de Google TV Streamer verschijnt.

8 Maanden met de Google TV Streamer: alle VOOR- en NADELEN

Meer Google TV Streamer

We leggen ook uit wat je zoal met de nieuwe aanpasbare knop op de afstandsbediening kunt doen. En twijfel je nog over het apparaatje? Lees dan onze uitgebreide Google TV Streamer review.

Je leest een artikel dat eerder op onze website is verschenen. We hebben de informatie bijgewerkt en het artikel opnieuw gepubliceerd.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Smart home Google Google TV Streamer

Bekijk ook

3 snelle tips om meer uit je Google TV Streamer te halen

3 snelle tips om meer uit je Google TV Streamer te halen

18 augustus 2025

Telefoon naar tv streamen: deze opties zijn er en zo werkt het

Telefoon naar tv streamen: deze opties zijn er en zo werkt het

21 juni 2025

Welke Chromecast heb ik? Zo kom je erachter

Welke Chromecast heb ik? Zo kom je erachter

29 april 2025

7 manieren om je oude Chromecast een tweede leven te geven

7 manieren om je oude Chromecast een tweede leven te geven

24 april 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Google TV Streamer
Google TV Streamer

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren