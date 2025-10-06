Zo zet je de Google TV Streamer in als hub voor je smart home

De Google TV Streamer is niet alleen het centrale punt voor al je streamingdiensten, maar ook een plek om je smart home te besturen. Dit is hoe het werkt.

Zo bedien je met de Google TV Streamer je smart home

Terwijl de Chromecast achter de televisie werd verstopt, verwacht Google dat je de TV Streamer een mooi plekje in de woonkamer geeft. Het apparaatje is namelijk niet alleen een manier om een domme televisie slimmer te maken, maar ook vast onderdeel van je smart home.

Tijdens het streamen kun je via de afstandsbediening makkelijk je huis besturen. Denk aan het in- en uitschakelen van je lampen, de verwarming hoger of lager zetten of meekijken met je slimme deurbel. Maar hoe werkt dat dan?

Voordat je de TV Streamer installeert

Nog voordat je de Google TV Streamer in huis hebt, kun je jezelf voorbereiden door je smart home goed in te stellen via de Google Home-app. Alleen als je slimme apparaten in de Google Home-app staan, duiken ze op via de TV Streamer. Om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken, kun je bijvoorbeeld al je lampen eens goed ordenen, zodat ze straks op de TV Streamer netjes op een rijtje staan.

Hier vind je de smart home besturing op je Google TV Streamer

Na het installeren van de TV Streamer kun je op je televisiescherm een apart paneel vinden om je smart home te besturen. Daarvoor haal je het instellingenpaneel tevoorschijn door op de afstandsbediening de knop met het huisje ingedrukt te houden. Vervolgens kies je in het nieuwe menu voor ‘Google Home’.

Google Home onder de aanpasbare knop zetten

De afstandsbediening van de Google TV Streamer heeft een aanpasbare knop. Die kun je zo instellen dat je met een druk op de knop direct naar de besturing van je smart home gaat. Daarvoor hoef je enkel op het knopje te drukken en de instructies op te volgen.

Heb je de knop al eerder ingesteld, dan kun je het veranderen door naar ‘Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires > Afstandsbedieningsknoppen instellen > Aanpasbare knop’ te gaan. Of je kunt de knop ingedrukt houden om deze te veranderen.

Zo stel je routines in

Het Home-paneel van de TV Streamer biedt ook ruimte voor je favorieten die je in de Google Home-app hebt ingesteld. Dat kan gaan om favorieten apparaten, zoals een lamp die je vaak aan en uit zet. Als je een camera als favoriet in de app hebt ingesteld, dan zie je direct de feed in het Google Home-paneel van de TV Streamer.

Om meer complexe acties mogelijk te maken via de TV Streamer, stel je routines in. Denk bijvoorbeeld aan een deel van de lampen uitzetten en een ander deel van de lampen dimmen. Dat is ideaal voor als je een film gaat kijken.

Daarvoor ga je in de app naar het tabblad ‘Automation’ en druk je op ‘Toevoegen’. Kies voor ‘Huishouden’, vul een naam in en kies bij ‘Acties’ wat er moet gebeuren. Na het opslaan ga je naar de ‘Favorieten’ tab en druk je op ‘bewerken’.

Daar zet je een vinkje bij de routine die je net hebt aangemaakt. Het kan eventjes duren tot de routine ook in het paneel van de Google TV Streamer verschijnt.

