3 snelle tips om meer uit je Google TV Streamer te halen

De belangrijkste functies van de Google TV Streamer ken je waarschijnlijk wel, maar er zijn ook opties die een beetje verstopt zitten. Lees je mee?

1. Alleen apps modus

Google TV is behoorlijk uitgebreid. De software doet zijn best om de leukste films en series voor jou uit te kiezen en geeft continu kijkaanbevelingen. Ook worden de populairste films en series van het moment door Google uitgelicht.

Best handig, maar misschien zit je helemaal niet te wachten op al die kijktips. Je kan er dan voor kiezen om de ‘Alleen apps’-modus in te schakelen. Doe je dat, dan zie je – zoals de naam van de optie verklapt – op het thuisscherm alleen de apps van de streamingdiensten die jij gebruikt. Dit oogt overzichtelijk en rustiger.

Ga vanaf het thuisscherm naar de instellingen via het tandwieltje rechtsboven. Kies voor ’Alle instellingen’; Ga naar ‘Accounts en inloggen’ en selecteer vervolgens je naam (en e-mailadres); Onderaan zie je ‘Alleen apps’ staan. Activeer deze functie en kies ‘Aanzetten’.

2. Homescreen aanpassen

Wist je dat je makkelijk de apps op jouw Google TV Streamer een ander plekje kan geven? Zo bepaal je precies welke apps vooraan de lijst staan, zodat je ze iets sneller kunt openen. Handig voor als je bepaalde streamingdiensten vaker gebruikt. Het werkt als volgt:

Ga naar de lijst met jouw geïnstalleerde apps en kies de applicatie die je wil verplaatsen; Druk op de middelste knop op je afstandsbediening en houd deze eventjes ingedrukt; Je ziet nu verschillende opties staan, waaronder ‘Verplaatsen’. Druk hierop en sleep de app vervolgens naar de gewenste plek.

3. Apps vanaf je telefoon installeren

Ook een handige optie: je kan vanaf je smartphone apps installeren op de Google TV Streamer. Zo hoef je niet in de Play Store in Google TV zelf te zoeken, maar kun je vliegensvlug vanaf je telefoon een app op de mediaspeler zetten.

Dit is heel makkelijk. Open de Play Store op je Android-toestel en zoek naar de app die je wil downloaden. Naast de grote ‘Installeren’-knop zie je een pijltje. Als je hierop tikt, zie je vervolgens jouw andere apparaten staan, zoals je Google TV Streamer. Vink ‘m aan en druk op installeren.

