Google Translate is weer handiger geworden. De app kan nu ook direct vreemde talen voor je transcriberen. Zo kun je op vakantie bijvoorbeeld verstaan wat de enthousiaste taxichauffeur allemaal zegt. Transcriberen via Google Translate doe je zo.



Tip: Transcriberen met Google Translate

De functie werd afgelopen januari overigens al aangekondigd. Google schrijft dat transcriberen in de loop van deze week voor alle Android-smartphones uitrolt. Zie je de functie nog niet in de app? Dan moet je nog even geduld hebben. Zo kun je transcriberen met Google Translate:

Update naar de nieuwste versie van Google Translate; Open de app en tik rechts op ‘Transcriberen’; Geef aan welke talen je wil vertalen; Ben je er klaar voor? Tik dan op het microfoon-icoon en laat de ander praten.

Gaat het iets te snel voor jou? Dan kun je het transcript pauzeren door op het microfoontje te tikken. Ook is het mogelijk om de originele tekst terug te lezen. Verder kun je de tekstgrootte via de instellingen aanpassen. Ook is er een donkere modus aanwezig. Hierdoor wordt de achtergrond zwart en de tekst wit.

→ Download Google Translate in de Play Store (gratis)



Zo werkt het

In eerste instantie kan Google Translate van en naar acht talen vertalen: Engels, Frans, Duits, Hindi, Portugees, Russisch, Spaans en Thais. Het transcriberen werkt het best wanneer je in een rustige omgeving bent en maximaal één persoon tegelijk spreekt. Heb je een gesprek met een ander? Dan kun je beter de Gesprek-modus kiezen.

Google Translate maakt gebruik van kunstmatige intelligentie voor de transcripten. Op die manier wordt bijvoorbeeld continu gekeken naar de zinsconstructie, woordkeuzes en interpunctie. Waar nodig worden correcties doorgevoerd. Google geeft aan dat je in de toekomst ook losse audiobestanden kunt uploaden, waarna Google Translate ze uitschrijft. Het is niet waarschijnlijk dat Nederlands binnenkort wordt toegevoegd.

