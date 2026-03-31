Deze Wallet-instelling bepaalt hoeveel Google over je weet

Google Wallet is gemakkelijk, maar niet voor je privacy

Steeds meer mensen gebruiken digitale betaalpassen via Google Wallet of Apple Pay. Volgens de recentste cijfers van De Nederlandsche Bank uit 2024 werden er in dat jaar ongeveer 306 miljoen online kaartbetalingen gedaan: een verdriedubbeling ten opzichte van twee jaar eerder. Deze stijging is te verklaren door de groeiende populariteit van digitale wallets.

Het is natuurlijk ook heel gemakkelijk om Google Wallet te gebruiken. Je hoeft geen pinpas meer bij je te hebben, maar ook concert kaarten hoef je niet meer uit te printen. Google kan wel een digitaal profiel van je uitgavenpatroon maken. Gelukkig kun je daar iets tegen doen.

Je transactiehistorie wordt niet verkocht

Je hoeft niet bang te zijn dat Google hele gekke dingen doet met dat digitale profiel. Zo wordt het niet doorverkocht aan derden en wordt het ook niet gebruikt voor advertenties. Maar Google zal de informatie waarschijnlijk wel ergens anders voor gebruiken.

Mocht je vinden dat het maken van een digitaal profiel een inbreuk is op je privacy, dan heeft Google de mogelijkheid ingebouwd om dit uit te zetten. Ze houden dan nog wel je transactiedata bij om juridische redenen en voor fraudepreventie, maar bouwen geen profiel meer op.

Zo houd je je transactiegeschiedenis privé:

Ga naar wallet.google.com; Tik op de drie streepjes linksboven; Ga naar ‘Instellingen’; Open ‘Gegevens en privacy’ en ga vervolgens naar ‘Betalingsgegevens beheren’; Je ziet dan meerdere opties; Zet ‘Personalisatie binnen Google Pay’ en ‘Uw persoonlijke informatie delen met andere Google-bedrijven voor marketingdoeleinden’ uit; Ga weer terug naar ‘Instellingen’; Ga naar ‘Gegevens en privacy’ en vervolgens naar ‘Kaartgegevens beheren’; Zet hier het schuifje bij ‘Personalisatie binnen Wallet’ uit; Zet ook het schuifje bij ‘Personalisatie op Google’ uit.

Zo weet je zeker dat je transactiegeschiedenis in de toekomst niet wordt misbruikt. Het is goed om deze instellingen af en toe te controleren. Het kan namelijk voorkomen dat dit soort instellingen worden teruggezet bij systeemupdates.