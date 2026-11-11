Samsung zet de Google-zoekbalk vast: zo verplaats je ‘m toch

De zoekbalk van Google staat sinds de update naar One UI 9 standaard op het startscherm van je Samsung-smartphone. Wil je die verplaatsen? Dan moet je even de instellingen checken. We laten zien wat er mogelijk is!

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Zo verplaats je de Google-zoekbalk

Onlangs lieten we zien hoe je de Google-zoekbalk van het startscherm van je Samsung verwijdert. Wil je wel graag een zoekbalk, maar ben je niet tevreden over de vaste positie en kleur van de balk? Dan hebben wij een handige tip voor je.

Heb je de Google-zoekbalk al verwijderd? Sla stap 1 dan over.

Volg eerst de stappen uit dit tipartikel om de standaard zoekbalk te verwijderen; Ga nu naar een lege plek op je startscherm en houd die kort ingedrukt; In het menu dat onderin verschijnt, tik je op ‘Widgets’; Tik vervolgens op ‘Google’. Voeg de zoekbalk toe aan je startscherm; Je kunt de balk nu naar de gewenste positie op het startscherm slepen. Niet tevreden over het uiterlijk van de balk? We hebben eerder uitgelegd hoe je de look (zoals het thema, de kleur en de mate van verzadiging en transparantie) aanpast.

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Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of bij andere versies van One UI kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden! Neem dus zeker een kijkje!

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