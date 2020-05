Gps wordt gebruikt om de locatie van je smartphone te bepalen. Soms duurt het erg lang voor dat je smartphone of tablet jouw locatie herkent. Met deze stappen kun je veel gps-problemen oplossen.



Gps-problemen op Android oplossen

Gps is onmisbaar op je smartphone. Door verbinding te maken met satellieten die rond de aarde cirkelen, weet je telefoon altijd precies waar je bent. Dat is niet alleen handig voor als je wil navigeren. Veel apps maken gebruik van je locatie om je snel van dienst te zijn en relevante informatie te geven. Als je gps niet werkt, is dat erg vervelend. Gelukkig zijn er een aantal stappen die je kunt nemen om problemen op te sporen of te verhelpen.

Eerste hulp bij gps-problemen

Telefoon opnieuw opstarten. Het eerste advies dat je altijd krijgt als er iets mis is met je computer of smartphone. Soms is een eenvoudige ‘reboot’ verrassend effectief. Even opnieuw opstarten waardoor gps weer opnieuw verbinding gaat maken kan soms wonderen doen;

Het eerste advies dat je altijd krijgt als er iets mis is met je computer of smartphone. Soms is een eenvoudige ‘reboot’ verrassend effectief. Even opnieuw opstarten waardoor gps weer opnieuw verbinding gaat maken kan soms wonderen doen; Locatiebepaling uit- en aanzetten : zonder je smartphone helemaal opnieuw op te starten, kun je ook kiezen om gps even uit en weer aan te zetten. Ga naar Instellingen > Locatie en vink ‘locatie gebruiken’ even uit. Wacht even voordat je het weer aan zet en kijk of het probleem verholpen is;

: zonder je smartphone helemaal opnieuw op te starten, kun je ook kiezen om gps even uit en weer aan te zetten. Ga naar Instellingen > Locatie en vink ‘locatie gebruiken’ even uit. Wacht even voordat je het weer aan zet en kijk of het probleem verholpen is; Locatienauwkeurigheid bepalen: als het erg lang duurt voor je telefoon je locatie vindt, kun je kijken of de locatienauwkeurigheid anders ingesteld kan worden. Ga naar instellingen > locatie > Google-locatienauwkeurigheid en vink dit aan. In toestellen met Android 8.1 (Oreo) of ouder heet dit ‘locatiemodus’, en kun je kiezen om dit op ‘nauwkeurig’ te zetten. Je telefoon gebruikt dan niet alleen gps, maar ook wifi en signalen van gsm-masten om sneller jouw precieze locatie te bepalen.

Als de problemen met gps aanhouden, kan het ook zijn dat het probleem zit in de accu-instellingen van je smartphone. De batterij en gps hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken. Maar locatiebepaling kan veel energie kosten. Om de accu te sparen kunnen Android smartphones voorkomen dat apps continue de locatie bijhouden. Je doet dan wel langer met je accu, maar het kan ook meer moeite kosten om elke keer opnieuw een gps-signaal te vinden.

Door dit soort batterijoptimalisatie (tijdelijk) uit te schakelen, kan een gps-probleem met een specifieke app soms worden opgelost. Deze batterijoptimalisatie vind je in het instellingenmenu van je Android. Op veel Android telefoons werkt het als volgt:

Ga naar ‘Instellingen > Apps en meldingen > Geavanceerd’;

Kies voor ‘Speciale app-toegang > Batterij optimaliseren’;

Selecteer in het uitklapmenu ‘alle apps’. Zoek de app op die niet goed werkt;

Klik op de app in de lijst. In het nieuwe venster krijg je de optie ‘niet-optimaliseren’. Let er wel op dat de app hierdoor de batterij van je telefoon sneller leeg kan maken.

Gps-problemen oplossen met een app

Als het lang duurt voordat je locatie wordt bepaald, kan het aan een foutje van a-gps liggen. A-gps, dat staat voor ‘assisted-gps’, werkt naast satellieten ook met andere bronnen zoals gsm-masten of wifi-signalen. Alle bronnen waar een smartphone locatiedata vandaan kan halen, worden tijdelijk opgeslagen. Bij dit proces gaat er soms nog wel eens iets mis, waardoor het handig kan zijn om de a-gps-data te resetten. Dat doe je als volgt.

Download en installeer de gratis app GPS Status & Toolbox; De menubalk is in de eerste instantie verborgen. Veeg over het scherm om deze te tonen en druk links bovenin op het hamburgermenu; In het menu dat tevoorschijn komt, druk je op ‘A-GPS statusbeheer’; Druk in het pop-up scherm op ‘terugstellen’. De a-gps gegevens worden verwijderd en meteen opnieuw gedownload.

En dat is het. Als het goed is, herkent je Android-toestel voortaan weer sneller jouw locatie.

De app GPS Status & Toolbox heeft nog meer handige functies die je kunnen helpen met het opsporen van problemen met gps. Zo kun je ook zien of de sensoren in je telefoon wel werken. Ga daarvoor weer naar het menu en druk op ‘Sensorencontrole’. De app checkt de beweging- en locatiesensoren in je telefoon om te zien of ze werken.

Als ze naar behoren functioneren, krijgen ze een groen vinkje. Zo niet, dan staat er een rood kruisje. Sommige sensoren krijgen in de eerste instantie een rood kruisje. Zo kan de app pas zien of de stappenteller werkt nadat je een paar stappen hebt gezet.

Nog steeds geen gps?

Goed om te weten: problemen met gps kunnen veel oorzaken hebben die niet altijd te verhelpen zijn met een app of door je telefoon even aan en uit te zetten. Er spelen veel factoren mee. Zo kunnen gebouwen jouw gps-signaal verstoren, maar kan een signaal ook minder zijn op een erg oude of goedkope telefoon.

In dat eerste geval helpt het om buiten een open ruimte op te zoeken. In het tweede geval zit er helaas weinig anders op dan uit te kijken naar een nieuwe smartphone met goede gps.

