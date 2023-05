Gratis Formule 1 kijken: kijk voor niks naar de F1-race in Miami

Wist je dat je gratis Formule 1 kunt kijken? Er loopt tijdelijk een proefperiode bij F1 TV, waardoor je de race van Miami dit weekend gratis meepakt!

Gratis Formule 1 kijken kan aankomend weekend

Aankomend weekend racen de Formule 1-coureurs op het prachtige circuit van Miami. Benieuwd naar de vijfde race van het seizoen? Dan kun je zaterdagavond inschakelen voor de kwalificatie of natuurlijk zondagavond voor de echte race.

Het mooie is dat je dit weekend gratis kunt kijken via F1 TV Pro! Er geldt namelijk een proefperiode van een week, waardoor je deze race mooi meepakt. Vervolgens (of direct erna) kun je je abonnement natuurlijk direct op zeggen. Bevalt de dienst wel, dan kun je natuurlijk ook direct een abonnement afsluiten om de rest van het seizoen mee te pakken.

Dit heeft F1 TV Pro allemaal te bieden

Formule 1 kijken kan op verschillende manieren in Nederland, waarbij de keuze voor F1 TV Pro een hele slimme is. Via de dienst volg je de testruns, kwalificatie of de race helemaal live. Daarbij kun je zelf kiezen welke stream je kijkt en ook het commentaar bepaal je helemaal zelf.

Zo kun je kiezen om de internationale stream te bekijken met Engelse teksten of kiezen voor Nederlandstalig commentaar. Je kunt meekijken vanuit de pitstraat, maar ook meerijden met Max Verstappen, Fernando Alonso of bijvoorbeeld George Russel.

Je kunt niet alleen live meekijken, maar ook races van jaren geleden nog eens rustig bekijken. Er zijn documentaires te vinden, maar ook allerlei pre-race interviews of analyses van het seizoen.

De dienst kost normaliter 7,99 euro per maand, maar nu kun je dus een gratis weekje genieten van alles wat F1 TV Pro te bieden heeft. Ben je fan en wil je het hele seizoen kijken? Dan is het handig om een jaarabonnement af te sluiten. Daarvoor betaal je 64,99 euro, oftewel 5,40 euro per maand. Met een abonnement kijk je trouwens met twee mensen tegelijk, waardoor je de kosten ook nog eens deelt.

Alternatief Voor F1 TV Pro is Viaplay

Het alternatief voor een abonnement op F1 TV is Viaplay. Deze dienst heeft de rechten in handen voor Nederland, maar heeft meer te bieden. Zo kun je er ook films, documentaires en series bekijken, evenals andere live sporten waaronder darten en buitenlands voetbal. Daar betaal je wel veel meer voor. Viaplay kost 13,99 euro per maand, wat neerkomt op 168 euro per jaar.

