Tip: zo mis je nooit meer een groepsgesprek bij WhatsApp

Er rolt een WhatsApp-update uit waardoor je nooit meer een groepsgesprek hoeft te missen. Als zo’n gesprek met meerdere personen al begonnen is, kun je namelijk alsnog later instappen. Hoe dat werkt, check je in deze tip.

Groepsgesprek WhatsApp: zo mis je er nooit meer een

Via de blog van WhatsApp heeft het bedrijf achter de populaire app een nieuwe functie aangekondigd voor groespgesprekken. Waar je normaal alleen mee kon babbelen of videochatten als je de oproep kreeg is dat nu niet meer het geval. Is het gesprek nog bezig, dan kun je alsnog instappen en meepraten. De functie werkt voor zowel audio- als videogesprekken en werkt via enkele simpele stappen.

Zo stap je alsnog in, in een WhatsApp-groepsgesprek:

Druk de binnenkomende oproep via WhatsApp weg; Open WhatsApp en kies voor het tabblad ‘oproepen’; Tik op het gaande gesprek waaraan je wil deelnemen.

Vrij makkelijk dus en een fijne nieuwe optie. Zo hoef je geen druk te voelen om direct op te nemen als het net niet helemaal goed uitkomt. Een andere fijne mogelijkheid is ook dat je het gesprek even kunt verlaten, maar later weer kunt deelnemen. Staat er bijvoorbeeld iemand aan de deur of moet je even een oplader zoeken, dan kan dat dus gewoon tussendoor.

Vernieuwd oproepinformatiescherm

De dienst laat ook weten dat er een vernieuwd oproepinformatiescherm is ontwikkeld. Handig daaraan is dat je precies ziet wie er al aanwezig is in het groepsgesprek. Ook zie je wie er wel een uitnodiging heeft ontvangen, maar ‘m nog niet heeft geaccepteerd. Op datzelfde scherm vind je ook twee grote knoppen. Zo kun je het gesprek dus negeren (en later weer instappen) of direct deelnemen.

