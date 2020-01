Het is mogelijk om een handmatige back-up van je Android-toestel te maken via Google Drive. Android Planet legt uit hoe dat werkt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Handmatige back-up maken met Google Drive

Back-ups zijn belangrijk, ook voor je Android-toestel. Dat voorkomt namelijk dat je belangrijke gegevens kwijtraakt als jouw smartphone stuk gaat, je het toestel kwijtraakt of als je van smartphone wisselt.

Er zijn verschillende manieren om een back-up te maken, maar als Google-gebruiker is je back-up uploaden naar Google Drive de meest logisch (en makkelijkste) optie. Dat is al jaren mogelijk, maar lange tijd liet Google je niet handmatig een back-up maken. Daar is een tijdje geleden gelukkig verandering in gekomen.

Om handmatig een back-up te maken via Google Drive doorloop je de volgende stappen op je Android-smartphone:

Ga naar de instellingen van je Android-smartphone; Kies voor ‘Systeem’; Kies voor ‘Back-up’; Druk onder de tekst ‘Back-up maken op Google Drive’ op de knop ‘Nu back-up maken’.

Het is mogelijk dat de optie op jouw Android-toestel op een andere plek in het instellingenmenu staat. Heb je op de knop gedrukt, dan wordt een back-up van je gegevens naar Google Drive geüpload. Verder hoef je niets meer te doen. Met zo’n back-up worden onder andere je apparaatinstellingen, gespreksgeschiedenis, contacten en apps bewaard in de cloud.

Meer back-ups

Let op: met deze back-up worden je foto’s en video’s niet opgeslagen (als je geen Pixel-smartphone van Google hebt). Daarom raden we aan om Google Foto’s te gebruiken om je foto’s en video’s in de cloud te bewaren.

Ook moet je berichten van WhatsApp los back-uppen. Het maken van een WhatsApp-back-up gebeurt ook via Google Drive. Deze back-ups nemen geen ruimte meer in op Google Drive.

Om je back-ups weer terug te vinden, gebruik je de Google Drive-app en ga je in het menu naar ‘Back-ups’. Daar vind je zowel de back-up van je Android-toestel als de back-up van WhatsApp. Door op de drie puntjes naast de back-up te tikken, zijn de reservekopieën te verwijderen.