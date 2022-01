Zo stel je je herstelbewijs in met de CoronaCheck-app

De boosterprik is al voor veel mensen een feit. Mocht je echter de afgelopen tijd positief getest zijn op covid-19 dan kun je dit, in plaats van het bewijs van een boostershot, toevoegen aan je CoronaCheck-app. Lees hier hoe je dat precies doet.

Hoe voeg ik mijn herstelbewijs toe aan mijn CoronaCheck-app?

Wil je nog nét even de Nederlandse winter ontglippen en op wintersport naar de Alpen? Of je een derde boostershot en een up-to-date vaccinatiebewijs hebt of niet, het is ook mogelijk met een geldig herstelbewijs. Deze kan, nadat de quarantaine na een positieve pcr-test is uitgezeten, worden ingeladen in een app die telkens een unieke qr-code genereert.

Bedrijven kunnen met hun eigen telefoon de code scannen en vervolgens je vertellen of je voldoet aan de eisen om het gebied, winkel of restaurant in te mogen. Hoe je dit officiële bewijs van het RIVM en van de GGD in de CoronaCheck-app zet, wordt uitgelegd in de onderstaande stappen.

Stappenplan: inladen herstelbewijs CoronaCheck-app Pak je telefoon erbij en open de CoronaCheck-app; Klik rechtsboven op het plusje;

Kies optie twee: ‘Herstelbewijs’; Klik op de blauwe knop ‘Log in met DigiD’ en log in via een van de drie gegeven opties; Je herstelbewijs wordt automatisch toegevoegd aan je qr-code in de CoronaCheck-app; Maak tot slot de nieuwe qr-code aan en laat deze scannen.

Let op: met het herstelbewijs ingeladen in de CoronaCheck-app mag je op veel plekken hetzelfde als met de boostershot, maar deze heeft een einddatum. Na afloop moet je alsnog je boosterprik halen om weer een nieuwe code te kunnen genereren.

Deze kan vervolgens ook weer in de CoronaCheck-app app worden toegevoegd. Daarnaast moet je het hele stappenplan opnieuw doen als je ook nog een Nederlandse qr-code wil hebben.

Herstelbewijs en vaccinatiebewijs

Sinds 1 juli 2021 mag men reizen en cafés bezoeken met het coronapaspoort. Per land en gebied in de wereld gelden echter andere regels. Ga je op reis? Kijk dan goed of jouw herstelbewijs in de CoronaCheck-app geldig is voor jouw bestemming. Als je in Nederland de code moet laten zien, wissel je heel eenvoudig de qr-code door op het tabblad ‘Nederland’ te tikken in de app.