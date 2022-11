Is jouw telefoon besmet met malware? Zo kom je erachter

Er wordt regelmatig gewaarschuwd voor malware, maar hoe herken je dit soort virussen eigenlijk? Dit zijn de symptomen van Android-malware, inclusief de oplossing voor het probleem.

Hoe weet ik of er malware op mijn telefoon staat?

Over het algemeen is Android heel veilig, maar geen enkel systeem is onfeilbaar. De laatste tijd steken vooral malwarevirussen de kop op. Zo probeert FluBot de bankrekening van slachtoffers leeg te trekken, terwijl GriftHorse ontzettend dure telefoonabonnementen aansmeert.

Meestal komen slachtoffers hier te laat achter. Het is daarom de moeite waard om op de hoogte te zijn van de symptomen van malware. Een ‘zieke’ telefoon kun je meestal namelijk herkennen.

1. Onbekende apps

Grote kans dat je niet precies weet wat iedere app op je smartphone doet. Toch is het belangrijk om een oogje in het zeil te houden, want sommige malwaremakers proberen stiekem schadelijke programma’s te installeren.

Controleer daarom regelmatig welke apps op je telefoon staan. Kom je een titel tegen die je niet herkent? Google de naam van het programma dan. Wanneer het foute boel is, kom je hier snel genoeg achter en is het tijd om actie te ondernemen.

Let wel op. Het is niet slim om onbekende apps zomaar te verwijderen. Sommige apps worden bijvoorbeeld door de leverancier meegeleverd (bloatware), of zijn nodig om het toestel te laten functioneren.

2. Opdringerige reclame en pop-ups

Reclame van Dark Herring-malware

Google legt app-makers strenge regels op ten aanzien van advertenties. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om telefoongebruikers te bestoken met pop-ups. Dit soort reclames duiken vanuit het niets op en nemen ineens het hele telefoonscherm over.

Heb je hier last van? Dan is je toestel waarschijnlijk besmet met adware, een vorm van malware.

Zoals de naam doet vermoeden sturen dit soort virussen advertenties op slachtoffers af. Meestal promoten dit soort reclames dubieuze praktijken, zoals schimmige cryptomunten of prijzige abonnementen, en zijn ze behoorlijk irritant.

Wanneer de advertenties heel lastig of helemaal niet zijn weg te klikken, weet je vrijwel zeker dat het toestel besmet is met malware.

3. De mobiele data valt niet aan te slepen

Hackers zijn altijd op één ding uit: geld.

Hier is vaak een hoop data voor nodig. Kwaadwillenden houden bijvoorbeeld stiekem je toetsaanslagen bij, of schotelen slachtoffers een neppe versie van hun bankieren-app voor om achter de aanmeldcode te komen. Verder zijn hackers vaak bovenmatig geïnteresseerd in gesprekken, eventuele foto’s en chatberichten.

Al deze data moet verzonden en daar is mobiele data voor nodig. Wanneer je toestel plotseling veel meer data verbruikt zonder verklaarbare reden, is het dus tijd om op onderzoek te gaan. Mogelijk heeft een hacker malware op je telefoon geïnstalleerd.

Ga naar de instellingen-app van de smartphone en tik op ‘Wifi en netwerk’. Kies vervolgens ‘Datagebruik’ en controleer welke app opmerkelijk veel internet verbruikt.

4. Een besmette telefoon heeft het erg warm

Het vervelende aan malware is, is dat het nooit stopt. Het virus werkt op de achtergrond altijd door en is onder meer bezig met data verzamelen.

Dit heeft impact op de telefoon van het slachtoffer. Smartphones zijn namelijk heel goed in het afsluiten van achtergrondprocessen – zodat het toestel niet onnodig wordt belast – maar malware draait juist continu door op de achtergrond.

Een besmette smartphone wordt daardoor soms erg warm. Wanneer het toestel regelmatig buitensporig warm wordt zonder aanleiding (zoals opladen of het kijken van een film), is er mogelijk iets mis.

5. Niet vooruit te branden

Alles en iedereen wordt ouder, zo ook telefoons. Wanneer een smartphone echter van de een op andere dag stukken trager wordt, is er waarschijnlijk meer aan de hand.

Zoals eerder uitgelegd draait malware altijd op de achtergrond. Deze processen zijn erg belastend voor een telefoon en zorgen ervoor dat het toestel trager wordt. Er is immers minder rekenkracht over voor het uitvoeren van de alledaagse taken.

Malware verwijderen

Weet je zeker dat jouw smartphone besmet is met malware? Zet ‘m dan zo snel mogelijk uit. Zo heeft het virus geen kans om verdere schade aan te richten.

Vervolgens is het belangrijk om de ‘malware-app’ te verwijderen. Dat doe je door je telefoon eerst in veilige modus op te starten:

Zet de telefoon aan door op de powerknop te drukken; Zodra hij is opgestart houd je de powerknop ingedrukt; Houd vervolgens ook de ‘Uitschakelen’-knop ingedrukt en geef aan dat je in veilige modus wil opstarten.

Door een Android-telefoon in veilige modus op te starten kun je geen apps van derden gebruiken, maar enkel de applicaties die bij aankoop al geïnstalleerd worden.

Ga naar de instellingen-app, tik op ‘Apps’ en zoek in de lijst met applicaties naar het programma dat met malware besmet is en verwijder deze. Klaar? Start de telefoon dan weer ‘normaal’ op.

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen, dus let voortaan goed op met wat je installeert.

Ook zijn er apps verkrijgbaar om malwarebesmettingen te voorkomen. Installeer bijvoorbeeld een goede antivirus-app op je telefoon, of neem een kijkje in onze Android-beveiligingsgids. Deze staat boordevol simpele en goede adviezen om virussen te voorkomen.

