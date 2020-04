Wat is Huawei Cloud? Zo gebruik je de Huawei-clouddienst

Huawei Cloud is een service waarmee Huawei-gebruikers hun gegevens en telefooninstellingen online kunnen opslaan, herstellen en synchroniseren. Op deze pagina lees je alles over Huawei’s eigen clouddienst.



Wat is Huawei Mobile Cloud?

Huawei Mobile Cloud (of Huawei Cloud) is een online opslagservice die speciaal ontwikkeld is voor apparaten van het Chinese merk. Met de clouddienst kun je allerlei gegevens en bestanden online opslaan en synchroniseren met andere Huawei-apparaten. Daarnaast is het de plek waar je software-updates uitvoert en je telefoon op afstand kunt traceren.

De belangrijkste taak van Huawei Cloud is vanzelfsprekend het online opslaan en synchroniseren van data. Je kunt hierbij aanvinken welke bestanden je automatisch wilt opslaan in de cloud. Zo kun je onder meer foto’s, video’s, contacten en notities veilig bewaren. Nadat je een onderdeel hebt aangevinkt, hoef je hier niet meer naar om te kijken. De gegevens worden vanaf dat moment altijd automatisch overgebracht naar de cloud.

Deze bestanden kan je vervolgens op andere apparaten tevoorschijn halen door in te loggen met je Huawei ID. Je kunt dit doen via de cloud-toepassing op je Huawei-toestel of via een internetbrowser op een smartphone of computer van een ander merk. Er verschijnt dan een scherm met verschillende mapjes, waaronder: Contacten, Kladblok, Foto’s, Geluidsrecorder, Zoek mijn telefoon en Huawei Drive.

Huawei Drive en Huawei Backup

Huawei Drive is bedoeld voor het opslaan van allerlei verschillende bestandstypen. Het is in principe een alternatief voor Google Drive. Je kunt hier vrijwel alle bestanden bewaren die op je telefoon te vinden zijn. Deze kun je vervolgens weer downloaden of delen met anderen.

Voor Huawei Drive geldt hetzelfde als voor de andere cloud-opties: je kunt geen bestanden uploaden of synchroniseren op een apparaat van een ander merk, maar je kan ze wel bekijken en downloaden via de browser.

Huawei Backup is de tool waarmee je back-ups beheert. Hier kun je selecteren welke back-up je op je nieuwe telefoon wil installeren. De app staat in de Play Store, maar hier heb je verder niets aan op een telefoon van een ander merk.

Hoe gebruik je de clouddienst?

Om gebruik te maken van de clouddienst, moet je inloggen met je Huawei-account. Dit doe je zo:

Ga naar ‘Instellingen’; Klik op ‘Accounts’; Druk op ‘Huawei Mobile Services’; Log in met je Huawei ID; Schakel ‘Cloud’ in.

Nu kun je kiezen welke apps gesynchroniseerd worden, je back-ups beheren en meer.

Geschiedenis van Huawei Cloud

Huawei Cloud is sinds eind 2017 beschikbaar in Nederland en is daarmee één van de jongere clouddiensten op de markt. Ter illustratie: Googles cloud-platform is al meer dan tien jaar geleden in het leven geroepen en Apples iCloud bestaat ook al voor meer dan acht jaar. Dit is makkelijk te verklaren, aangezien Huawei pas veel later wereldwijd bekend werd en ze toen pas gingen concurreren met de grote Westerse fabrikanten.

De clouddienst zit verpakt in Huawei Mobile Services, wat dient als alternatief voor Google Play Services. Huawei maakt sinds eind 2019 namelijk geen gebruik meer van Google-diensten. Dit is een gevolg van Amerikaanse sancties tegen Huawei. Omdat Huawei geen Google-diensten meer mag gebruiken, schakelt het volledig over op zijn eigen software.

Waarschijnlijk zullen er velen zijn die twijfels hebben bij een Chinese clouddienst. Dit is dan ook vrij logisch, gezien de harde beschuldigingen van spionage door de Chinese overheid. Huawei geeft echter aan dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Als je in Nederland de Huawei Mobile Cloud gebruikt, gaat dit via Europese servers. Dit is verplicht volgens de algemene verordening gegevensbescherming.

