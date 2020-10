Zo vind je het IMEI-nummer van je toestel en dit kun je ermee

Je IMEI-nummer heb je zelden nodig, dus dat je er niet bekend mee bent is heel begrijpelijk. Toch kan het soms handig zijn, zoals bij diefstal of verzekering. Dit is hoe je het IMEI-nummer kunt vinden.

Het IMEI-nummer vinden

Het IMEI-nummer wordt gebruikt om je telefoon te identificeren. De 15-cijferige code is uniek en wordt door een provider of fabrikant aan een specifiek toestel gekoppeld. Aan de hand van het IMEI-nummer kan een provider bijvoorbeeld het toestel blokkeren, waardoor het onbruikbaar wordt. Ook heb je het nummer soms nodig voor voor de verzekering en kan bij diefstal door de politie worden gevraagd je IMEI door te geven.

Hierdoor is het handig dit nummer ergens op te schrijven, mocht je het nodig hebben en het niet kunnen checken op je telefoon. Daarvoor moet je alleen wel even dat nummer weten te vinden. Soms staat het al op de verpakking van je toestel, en is het zo gevonden. Als het er echter niet op staat, of als je de verpakking kwijt bent, zijn er echter nog andere manieren.

Open de Telefoon- of Bellen-app Toets *#06# in Bekijk de code op het kleine venster

Werkt dit stappenplan niet, dan kun je het IMEI-nummer ook nog terugvinden via je instellingen. Daarvoor ga je in de instellingen naar ‘Over de telefoon,’ vervolgens naar ‘Status’ en tot slot ‘IMEI-informatie’.

Zo beschermt het IMEI-nummer je

IMEI staat voor ‘Internationale Mobiele Toestellen Identiteit’. Het is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het serienummer op een auto of een ander elektronisch product. Jij bent de enige die een product heeft met dit nummer, waardoor het herkenbaar en uniek is. Het nummer verandert ook niet als je er een andere simkaart in stopt, al is er wel (illegale) software die het IMEI-nummer soms overschrijft.

De code maakt je smartphone zeer makkelijk identificeerbaar als iemand het toestel steelt en probeert door te verkopen. Het is dan ook verstandig om je IMEI-nummer te noteren. Bij diefstal kun je het doorgeven aan de politie, die dit nummer op een zwarte lijst zet. Vaak kunnen ze zelfs, in samenwerking met de provider, een sms-bericht versturen naar het IMEI-nummer. Heeft de ‘nieuwe eigenaar’ van je smartphone de simkaart verwisseld, dan kan hij dus alsnog via dit bericht op de hoogte worden gesteld dat het toestel gestolen is.

