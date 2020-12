Het jaar is bijna voorbij en daarom is het tijd om een collage te maken van je meest bekeken Instagramfoto’s. Zo’n Instagram best nine maken, kan op meerdere manieren, hier lees je hoe!

Tip: Instagram best nine-collage maken

Fervent gebruiker van Instagram of post je af en toe een plaatje? In beide gevallen is het leuk om de meest populaire Instagramposts te verzamelen in een mooie collage. Veel gebruikers van de social media-app doen dat aan het einde van het jaar om zo nog even te pronken met hun mooiste kiekjes. Een van de meest handige en uitgebreide manieren is via de Top Nine-app. Om die te gebruiken volg je onderstaande stappen.

Download de Top Nine-app uit de Google Play Store; Vul je Instagram-gebruikersnaam in; Vul een gewenst e-mailadres in.

Een collage van de meest bekeken Instagramplaatjes wordt dan aangemaakt en daarna direct getoond. Mits het niet te druk is, wat vaak wel het geval is zo eind van het jaar. Vervolgens kun je kiezen uit verschillende lay-outs en je top negen direct publiceren op Instagram. Natuurlijk kun je de collage ook via andere kanalen delen.

Wel wordt er een watermerk getoond, maar die is af te kopen voor een klein bedrag. Omdat je verschillende gegevens achter hebt gelaten wat je liever misschien niet wilt, kun je die ook weer makkelijk laten verwijderen. Browse daarvoor even naar topnine.co/forget-me en laat de info uit de database halen.

Gebruik een van de vele websites

Weinig behoefte aan het downloaden van de app, surf dan naar de site van Top Nine. Die biedt iets minder mogelijkheden, maar levert vaak wel resultaat af binnen enkele seconden. Eenmaal een top nine-collage gemaakt, dan kun je ‘m natuurlijk ook direct delen. Een ander alternatief online is de Best Nine-website. Ook daar hoef je alleen je Instagramnaam in te vullen en even wat geduld te hebben.

