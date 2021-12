Tip: zo maak je een collage met je best bekeken Instagram-foto’s van 2021

Post je regelmatig een foto op je tijdlijn van Instagram? Dan is het nu tijd om te checken wat de negen foto’s zijn met de meeste likes. In deze tip leggen we uit hoe je zo’n Instagram best nine maakt in enkele seconden.

Instagram best nine-collage: posts met de meeste likes

Het einde van het jaar betekent voor veel mensen dat ze via Instagram laten zien wat de meest populaire posts zijn. Zo’n zogenaamde best nine toont negen plaatjes in een mooie collage. Natuurlijk kun je zelf aan de slag en checken wat de best gewaardeerde kiekjes zijn, maar het kan een stuk handiger.

Een Instagram best nine maken op je smartphone doe je via deze stappen:

Download de BestGrid-app uit de Google Play Store; Vul je Instagram-gebruikersnaam in; Tik op de blauwe knop ‘create’. Wacht even; Kies de stijl die jij wil; Tik rechtsboven op ‘save’. En deel jouw best nine van 2021!

Omdat er veel mensen gebruikmaken van de app kan het even duren voordat jouw collage is samengesteld. Leuk is dat je verschillende statistieken direct ziet. Hoeveel heb je eigenlijk gepost, hoeveel likes heeft dat totaal opgeleverd? Andere zaken zoals het aantal volgers en hoeveel reacties je hebt ontvangen zijn ook te zien.

Standaard is er een watermerk aanwezig, maar die kun je onderin het scherm ook (gratis) uitschakelen. Je kunt het totaal aantal likes en posts wel of niet laten zien. Daarbij kun je kiezen of je het wil plaatsen op je tijdlijn of als Instagram-story. Tot slot zijn er mogelijkheden om je foto’s bijvoorbeeld als polaroids te laten zien of met bepaalde teksten erop. Daarvoor betaal je wel eenmalig 2,19 euro.

Delen op Instagram of andere kanalen kan natuurlijk direct vanuit de app. De gemaakte afbeelding kun je echter ook opslaan op je toestel om zo direct via WhatsApp of andere app te delen. Volg jij Android Planet al op Instagram? Daar vind je wekelijks de tofste video’s, speciale winacties en handige tips.