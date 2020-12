Het jaar 2020 is bijna voorbij en wat is er nou leuker om jouw mooiste of favoriete foto’s te laten zien op Instagram. Dat kan heel makkelijk met de Layout-app. Daarmee maak je in enkele stappen een prachtige collage van jouw favoriete foto’s. Hoe dat precies werkt, check je in deze tip!

Instagram collage maken met Layout

Je hebt het vast al gezien, we zijn op Android Planet begonnen met het publiceren van allerlei eindejaarsartikelen. De beste smartphones, meest gelezen artikelen, favoriete columns, series en films op streamingdiensten of bijvoorbeeld Spotify Wrapped 2020. Zelf laten zien wat je dit jaar gecreëerd hebt en waar je trots op bent is natuurlijk ook erg leuk.

Qua foto’s kan dat makkelijk met een collage op Instagram. Daarin kun je zelf kiezen wat je wilt tonen. Van je meest bekeken foto’s tot je favoriete fotomomenten van het jaar. Er zijn tientallen van zulke apps te vinden in de Play Store, maar wat ons betreft is de Layout-app van Instagram zelf perfect voor die wens.

Stappenplan: Instagram-collage maken met Layout

Download Layout op je smartphone (link); Geef toestemming tot foto’s op je toestel; Selecteer de afbeeldingen die je wilt gebruiken; Kies de gewenste lay-out; Stel je Instagram collage samen hoe jij ‘t wilt.







Maak je collage en delen maar

Heb je bovenstaande stappenplan gevolgd, dan heb je een Layout-collage gemaakt. Daar kun je echter nog allerlei aanpassingen aan doorvoeren, zodat ‘ie nog net wat mooier wordt. Denk daarbij aan het spiegelen van een of meerdere foto’s, kies toch een ander plaatje of laat juist een ander gedeelte van een gekozen afbeelding zien door wat te schuiven.

De perfecte collage gemaakt? Dan is het tijd om hem op te slaan via de knop rechtsboven in beeld. Delen kan uiteraard direct via Instagram of Facebook. Ook vind je daar een algemene deelknop. Zo kun je de gemaakte collage direct delen via WhatsApp, email, Twitter of bijvoorbeeld bluetooth.