Tip: zo post je een Instagram-foto via je computer in plaats van telefoon

Je smartphone niet bij de hand of zit je toch al achter de computer? Tegenwoordig is het ook mogelijk om een Instagram-foto te plaatsen vanachter de pc. Leg je mobiel dus maar even aan de kant en lees hier hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie.

Instagram: foto posten via computer

Instagram heeft jaren niet geluisterd naar de tientallen miljoenen gebruikers van het platform. Posten van een foto of video kon namelijk nooit via een computer. Inmiddels is dat wel mogelijk en het werkt gemakkelijk en snel via de Instagram-website.

Zo plaats je een Instagram-foto via je desktop:

Surf naar Instagram en log in met jouw gegevens: Tik rechtsboven op het plus-icoon; Drop of selecteer de foto’s en / of video’s die je wil plaatsen; Selecteer het formaat of snijdt het materiaal bij; Tik rechtsboven op ‘next’ Pas een filter toe en gebruik de sliders voor extra effecten; Tik rechtsboven op ‘next’ Maak je bericht op, inclusief emoji en hashtags en tag wie je wil; Tik tot slot rechtsboven op ‘Share’.

Tijdens het proces kun je altijd een stapje terug gaan, als je toch nog wat wil bewerken. Alles wordt daarbij onthouden, dus je hoeft niet weer aan de slag met filters of een nieuwe tekst. Wel is het zo dat je via de computer minder mogelijkheden hebt dan via de Instagram-app qua bewerking. Zo is het aantal te kiezen filters iets beperkter dan via je telefoon.

Op sommige punten is de manier van posten via de desktop juist weer fijner. Plaats je bijvoorbeeld een video, dan kun je daarvoor een omslagfoto kiezen, iets wat niet kan via de app. Al met al is het dus even uitvogelen via welke weg jij het het fijnste vindt om te posten.

Toch bezig met Instagram op je smartphone

Juist fan van Instagram op je telefoon? Check dan ook onze 7 Instagram-tips. Daarin leggen we onder andere uit hoe je je online-status verbergt, hoe je snel wisselt tussen meerdere profielen en hoe je jouw account voorziet van een extra beveiligingslaagje.

Instagram Instagram 7,6 (126.294.404 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer tips voor WhatsApp: