Je kunt nu eindelijk een verwijderde Instagram-foto of -video terughalen nadat jij of iemand anders ‘m heeft verwijderd. Ook neemt Instagram maatregelen om je account beter te beveiligen tegen hackers. In deze tip lees je hoe je een verwijderde foto of video herstelt.

Zo kun je een Instagram foto terughalen

Instagram bestaat al jaren, maar miste om onduidelijke reden een belangrijke instelling: het terughalen van een verwijderde foto of video. Heb je spijt dat je een specifieke foto of video hebt weggegooid, of is je account gehackt en zijn al je berichten verdwenen? Dan had je pech, want weg was weg.

Vanaf deze week rolt Instagram gelukkig een app-update uit die de feature ‘Recently Deleted’ toevoegt. Hiermee kun je onlangs verwijderde foto’s en video’s herstellen. Berichten met foto’s of video’s en Reels en IGTV-video’s belanden na het verwijderen in een prullenbak, die alleen voor jou zichtbaar is. Ze zijn dertig dagen te herstellen. Daarna verwijdert Instagram ze definitief. Instagram Stories komen ook in zo’n prullenbak maar zijn slechts 24 uur te herstellen.

Wil je een verwijderde foto of video terugzetten op je profiel? Volg dan simpelweg onderstaande stappen.

Naar je Instagram-instellingen; Open de Instagram-app, klik op je profielicoontje (rechts onderin) en daarna op de drie puntjes rechts bovenin. Kies ‘Instellingen’. Naar Onlangs verwijderd; In de lijst met instellingen kies je ‘Account’ en zoek je vervolgens naar ‘Onlangs verwijderd’. Kies deze instelling. Foto of video terughalen. Kies nu de foto of video die je wil terughalen. Als je de betreffende foto of video niet direct ziet, kun je vegen naar de andere tabbladen. Die zijn voor reguliere berichten, IGTV, Reels en Stories. Klik op de betreffende foto of video en bevestig het herstellen. De foto staat nu weer op je profiel.

Instagram gaat hackers beter weren

Helaas worden ook relatief veel Instagram-accounts gehackt, en verwijderen sommige hackers alle berichten van het slachtoffer. Nu de prullenbak met onlangs verwijderde foto’s en video’s is geïntroduceerd, bestaat ook het risico dat hackers alle verwijderde berichten definitief weggooien. Of juist door jou verwijderde media terugzetten op je profiel, wat ook vervelend kan zijn.

Om dit type misbruik tegen te gaan, zegt Instagram nieuwe maatregelen te nemen om je account beter te beveiligen. In de blogpost legt het bedrijf uit dat je ‘moet kunnen aantonen dat je de eigenaar van het account bent’ voordat je een bericht definitief kunt verwijderen of juist terugzetten. Details zijn nog onduidelijk en we hebben de feature zelf nog niet kunnen testen.

