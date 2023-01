Probeer het zelf: zo verberg je (jouw) likes op Instagram

Instagram geeft je de optie om het aantal likes bij een post niet te zien. Zowel jij niet bij anderen, als anderen niet bij jou. We laten je zien hoe je Instagram-likes in- en uitschakelt op jouw Android-smartphone.

Likes verbergen op Instagram doe je zo

Meta – het moederbedrijf van Instagram – laat je likes verbergen op de populaire social media-app. Daarmee verschuift de aandacht van gebruikers van nummertjes naar content. Ondertussen kun je als gebruiker zelf bepalen of je het aantal likes van anderen wel of niet wil zien. Volg de volgende stappen om likes bij anderen te zien of juist te verbergen.

Open Instagram op je Android-telefoon; Klik rechtsonder op je profielfoto; Je komt nu bij je profiel. Druk op de drie strepen rechts bovenin beeld en selecteer ‘Instellingen’; Er verschijnt nu een menu met verschillende Instagram-instellingen. Ga naar ‘Privacy’ en selecteer daarna het ‘Berichten’-menu; Bovenin beeld zie je de optie ‘Vind-ik-leuks verbergen’. Haal de schakelaar hiernaast over om geen likes meer van anderen te zien.

Verberg likes op Instagram voor anderen

Als je ‘Vind-ik-leuks verbergen’ uit hebt staan, valt je misschien op dat nog steeds niet iedereens likes te zien zijn. Die mensen hebben het aantal likes van hun post dan uitgeschakeld voor anderen. Dat kan jij ook doen. Daarvoor volg je de volgende stappen.

Ga voordat je een bericht plaatst naar ‘Geavanceerde instellingen’ onderin beeld. Haal daar de schakelaar ‘Aantal vind-ik-leuks en weergaven verbergen voor dit bericht’ om. Wanneer je deze foto plaatst, zien anderen niet hoeveel hij geliked is.

Wil je de likes uitzetten op een foto die al is geplaatst? Ga dan naar die post, selecteer de drie puntjes bovenin beeld en selecteer ‘Aantal vind-ik-leuks verbergen’. En zie daar, andere Instagram-gebruikers kunnen niet langer zien hoeveel likes je hebt.

