Instagram-tips: met deze 7 trucs haal je alles uit de app

Ben jij net als ons fervent gebruiker van Instagram? De Android-app kent verschillende fijne trucjes die je misschien nog niet kent. De zeven beste Instagram tips check je hier, zodat je alles uit de app haalt.

Instagram tips: de beste 7 op een rij

Zeg je social media, dan zeg je natuurlijk Instagram. Je volgt daar niet alleen vrienden of kennissen, maar misschien ook wel bekende acteurs, artiesten, influencers of bepaalde merken. Natuurlijk is ook Android Planet daar te vinden, zodat je altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws, onze reviews en tips en tricks.

In dit artikel focussen we ons op de handige Android-app, die gratis te downloaden is in de Play Store. Die app biedt allerlei verborgen trucjes en in dit artikel zetten we de zeven beste voor je op een rij.

1. Verberg je online-status

Instagram biedt een functie waarbij je direct kunt zien wie er op dat moment online is. Is een persoon dat niet, dan zie je wel wanneer dat voor het laatst was. Handig misschien, maar diezelfde informatie van jou is ook beschikbaar. Wil je niet dat anderen zien of je online bent of wanneer je dat geweest bent?

Instagram noemt dit ‘activiteitsstatus’ en die is makkelijk uit te schakelen. Het is trouwens wel zo dat je dan de online-activiteit van anderen ook niet meer kunt zien. Via onderstaande stappen zet je deze status uit, of natuurlijk weer aan als je dat wil.

Tik rechtsonder op je profielfoto; Tik rechtsboven op de drie horizontale streepjes; Onderaan het scherm kies je voor ‘instellingen’; Tik op ‘Privacy’ en kies voor ‘Activiteitsstatus’; Zet daar het schakelaartje uit.

2. Wijzig je voorkeur van type advertenties

Instagram moet natuurlijk ook geld verdienen en daarom ontkom je niet aan advertenties. Heb je daarvoor niks ingesteld, dan krijg je advertenties te zien over allerlei onderwerpen. Het is echter mogelijk om hiervoor een voorkeur aan te geven. Dat betekent dus niet dat je geen advertenties meer ziet, maar ze passen wel net iets meer bij je.

Rechtsonder tik je op de avatar; Tik rechtsboven op de drie streepjes van het hamburgermenu; Aan de onderkant van het scherm kies je ‘Instellingen’; Tik op ‘Advertenties’; Kies ‘Advertentie-onderwerpen’. Vink aan en uit wat voor type advertenties je wil zien.

3. Stel het juiste thema in

Het is in de Instagram-app ook mogelijk om een thema te selecteren. Verwacht echter niet dat je een roze, groen of blauw thema kunt kiezen. Wel heb je keuze uit een donker of licht thema, of je laat de app de standaardinstellingen van het toestel laten volgen.

Om het juiste thema in te stellen volg je onderstaande stappen:

Tik op jouw profielfoto rechtsonder; Rechtsboven tik je op de drie streepjes; Onderaan kies je voor ‘Instellingen’; Tik op ‘Thema’; Maak daarin de keuze die je wil.

4. Beperk je Instagram-tijd

Merk je dat je teveel op Instagram aan het rondscrollen ben en wil je jezelf daarin beperken? Stel dan simpelweg een timer in. Daarmee geef je aan hoeveel tijd je maximaal mag besteden per dag. Is dat voorbij dan krijg je daarvan netjes een melding, zodat je je toestel nu echt moet weg leggen.

Rechtsonder tik je op de avatar; Rechtsboven tik je op de drie horizontale streepjes; Onderaan kies je voor ‘Instellingen’; Kies ‘Account’; Tik op ‘Je activiteit’ Kies voor het tweede tabblad ‘Tijd’; Scroll naar ‘Dagelijkse herinnering instellen’ en volg de stappen.

5. Instagram-data downloaden: foto’s en meer

Op Instagram kun je niet alleen foto’s of filmpjes uploaden, maar ook reacties achterlaten, opmerkingen plaatsen of je profiel voorzien van updates. Benieuwd wat je afgelopen periode allemaal hebt gedeeld, dan kun je dat allemaal in één keer downloaden. Er is namelijk een mogelijkheid om al die data te bundelen en je zo alles in een keer aangereikt krijgt.

Tik rechtsonder op de profielfoto; Rechtsboven tik je vervolgens op de drie streepjes; Onderaan verschijnt ‘Instellingen’, tik daarop; Kies voor ‘Beveiliging’; Tik op ‘Gegevens downloaden’; Vul daar je mailadres in.

Heb je de aanvraag gedaan via bovenstaande stappenplan, houd dan wel rekening met het feit dat het zo maar 48 uur kan duren, voordat je een downloadlinkje in je mailbox krijgt.

6. Extra beveiliging: tweestapverificatie instellen

Inloggen op Instagram is standaard niet al te lastig, maar daardoor ook niet heel erg veilig. Kwestie van je accountnaam en wachtwoord invullen en klaar. Beheer je een populair account met duizenden volgers of vind je extra beveiliging belangrijk? Leg dan een extra beveiligingslaagje over de app heen met behulp van tweestapsverificatie. Die extra beveiliging instellen doe je via deze stappen:

Tik rechtsonder op je profielfoto; Rechtsboven zie je drie horizontale streepjes, tik daarop; Onderaan verschijnt ‘Instellingen’, waar je op tikt; Kies voor ‘Beveiliging’; Tik op ‘Tweestapsverificatie’ en volg de verdere stappen.

Log je in op een nieuw apparaat dan heb je dus niet voldoende aan de inloggegevens. Je moet namelijk een extra code invoeren. Die kun je ontvangen via een sms’je of via een zogenaamde verificatie-app zoals Google Authenticator of Authy. Dat is sowieso een goede algemene tip, want zulke apps kun je ook gebruiken voor de inlog bij andere apps of websites.

7. Wissel snel tussen profielen

Gebruik je Instagram bijvoorbeeld privé en voor werk, dan zul je regelmatig moeten wisselen tussen je profielen. Veel mensen doen dat vast en zeker vrij omslachtig, maar dat kan veel sneller. Klik rechtsonder simpelweg twee keer op de profielfoto en je wisselt naar het laatst geopende account.

Zo wissel ik bijvoorbeeld veel tussen mijn persoonlijke account, die van mijn reisblog en natuurlijk die van Android Planet en onze zustersite iPhoned. Klein maar fijn misschien, maar wel een tip waarvan ik elke dag het meest gebruikmaak.

Meer tips voor Instagram

Natuurlijk zijn er nog veel meer tips en tricks om optimaal gebruik te maken van Instagram. Ken jij er nog eentje die je zeker wil delen met andere lezers van Android Planet, laat ‘m dan achter in de reacties onder dit artikel! Op zoek naar tips voor andere apps, maar ook smartphones of algemene handigheidjes? Bekijk dan natuurljik onze uitgebreide tip-sectie!