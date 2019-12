Eindejaarslijstjes zijn leuk, helemaal als ze mooie herinneringen oproepen. Dankzij de Top Nine-app kun je eenvoudig en snel een overzicht van jouw populairste Instagram-foto’s maken. Het werkt zo.



Tip: Instagram Top Nine maken

Voordat we 2020 feestelijk inluiden is het nog één keer tijd om terug te blikken op afgelopen jaar. Dat kun je bijvoorbeeld doen door in je agenda terug te bladeren, maar veel leuker is het om te kijken naar de momenten die jouw jaar vormden. Je hoeft hiervoor niet zelf het archief in te duiken, want de app Top Nine doet al het werk voor je.

Zo maak je een Instagram Top Nine:

Download Top Nine op je Android-smartphone of -tablet; Vul je Instagram-gebruikersnaam in; Geef je e-mailadres door; Je Instagram Top Nine verschijnt na een paar seconden in beeld.

Je populairste kiekjes van 2019 worden nu in een collage getoond. Wil je de plaatjes delen, bijvoorbeeld op Instagram? Dat kan. Tik hiervoor simpelweg op de rode ‘share’-knop onderaan. Ook kun je de collage aan je Story toevoegen. Om het watermerk te verwijderen moet je de portemonnee trekken.

Heb je het overzicht binnen? Dan doe je er verstandig aan om je e-mailadres weer uit de database van Top Nine te verwijderen. Je wil immers niet dat je gegevens over het internet slingeren. Ga naar topnine.co/forget-me om je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

→ Download Top Nine in Google Play (gratis)



Haal alles uit Instagram

Instagram is leuk, maar het kost ook veel tijd. Het plaatsen van berichten en foto’s kan er daardoor weleens tussendoor schieten. Gelukkig kun je Instagram post inplannen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld aan het begin van de week een schema voor die week maken, waarna je er geen omkijken meer naar hebt. En als je toch bezig bent, waarom maak je niet direct je eigen Instagram-filter?